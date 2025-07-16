Семьи погибших в плену и военные, утратившие трудоспособность, будут получать выплату в размере 15 млн грн

На заседании в среду, 16 июля, Верховная Рада приняла законопроект о выплате единовременной денежной помощи семьям погибших в плену военных и тем защитникам, которые потеряли трудоспособность.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии Слуга народа.

Новые категории выплат военным – о чем идет речь

Инициатор законопроекта, член парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко пояснил, что благодаря изменениям смерть военного в плену приравняли к гибели на поле боя.

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– Сегодня семьи наших погибших в плену героев вынуждены доказывать в судах свое право на помощь. Они заслуживают такой же поддержки, как и родные тех, кто погиб в бою. Потому что плен – это не мир, это продолжение войны, – сказал он.

Нардеп пояснил, что ключевая проблема заключалась в том, что причину смерти военных, тела которых возвращали из плена, устанавливали судмедэксперты. А они, чаще всего, фиксировали только гибель от болезней. Поэтому семьи погибших получали значительно меньшую помощь, чем за гибель на поле боя.

– Мы знаем, в каких нечеловеческих условиях находятся наши военные в вражеском плену. Болезни, ранения, пытки: все это может быть причиной их смерти. Но даже в плену наши защитники остаются военнослужащими, – подчеркнул он.

Благодаря законопроекту удалось четко зафиксировать, что в случае гибели военнослужащего во время военного положения, независимо от диагноза и причины смерти, семья имеет право на то, чтобы получить гарантированную государственную помощь в размере не менее 15 млн грн.

Отмечается, что украинские защитники получат единовременную денежную помощь также в случае контузии, ранения или травмы, которые привели к частичной потере трудоспособности.

– Помощь смогут получить и те военные, которые во время службы получили ранения и из-за этого частично потеряли трудоспособность, даже если им не установили инвалидность. Если такой человек уже уволен со службы, он имеет право на выплату в течение года после увольнения, – пояснил Тарасенко.

По его словам, в настоящее время срок, в течение которого раненые должны подать документы на получение компенсации, составляет всего три месяца. Он подчеркнул, что это “крайне мало”, особенно учитывая, что военные часто проходят длительное лечение или реабилитацию.

– Им физически сложно оформить документы в такие сжатые сроки. Как следствие – теряют право на выплаты или снова вынуждены обращаться в суд, – рассказал депутат.

Помимо прочего, этот законопроект уточняет привязку суммы выплат к прожиточному минимуму.

Поэтому он должен быть рассчитан по состоянию на первое января того года, в который установлена инвалидность или другой соответствующий статус.

Напомним, речь идет о законопроекте №13168. Он был внесен в Верховную Раду 11 апреля. Позже, 4 июня, парламент принял его за основу.

Источник: Слуга народа

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