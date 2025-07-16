Родини загиблих у полоні та військові, що втратили працездатність отримуватимуть виплату 15 млн грн

На засіданні в середу, 16 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виплату одноразової грошової допомоги родинам загиблих у полоні військових та тим захисникам, що втратили працездатність.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті партії Слуга народу.

Нові категорії виплат військовим – про що йдеться

Ініціатор законопроєкту, член парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко пояснив, що завдяки змінам смерть військового у полоні прирівняли до загибелі на полі бою.

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– Сьогодні родини наших загиблих у полоні героїв змушені доводити у судах своє право на допомогу. Вони заслуговують на таку ж підтримку, як і рідні тих, хто загинули в бою. Бо полон – це не мир, це продовження війни, – сказав він.

Нардеп пояснив, що ключова проблема полягала в тому, що причину смерті військових, тіла яких повертали з полону, встановлювали судмедексперти. А вони, частіше за все, фіксували тільки загибель від хвороб. Тож родини загиблих отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою.

– Ми знаємо, в яких нелюдських умовах перебувають наші військові у ворожому полоні. Хвороби, поранення, катування: все це може бути причиною їхньої смерті. Але навіть у полоні наші захисники залишаються військовослужбовцями, – підкреслив він.

Завдяки законопроєкту вдалось чітко зафіксувати, що у разі загибелі військовослужбовця під час воєнного стану, незалежно від діагнозу та причини смерті, родина має право на те, щоб отримати гарантовану державну допомогу у розмірі не менше ніж 15 млн грн.

Зазначається, що українські захисники отримають одноразову грошову допомогу також у разі контузії, поранення чи травми, які призвели до часткової втрати працездатності.

– Допомогу зможуть отримати й ті військові, які під час служби зазнали поранень, і через це частково втратили працездатність, навіть якщо їм не встановили інвалідність. Якщо така людина вже звільнена зі служби, вона має право на виплату впродовж року після звільнення, – пояснив Тарасенко.

За його словами, наразі термін, протягом якого поранені мають подати документи на отримання компенсації, становить всього три місяці. Він підкреслив, що це “вкрай мало”, особливо враховуючи, що військові часто проходять тривале лікування чи реабілітацію.

– Їм фізично складно оформити документи у такі стислі строки. Як наслідок – втрачають право на виплати або знову змушені звертатися до суду, – розповів депутат.

Крім іншого, цей законопроєкт уточнює прив’язку суми виплат до прожиткового мінімуму.

Тож він має бути порахований станом на перше січня того року, в який встановлено інвалідність чи інший відповідний статус.

Нагадаємо, мова йде про законопроєкт №13168. Він був внесений у Верховну Раду 11 квітня. Пізніше, 4 червня, парламент прийняв його за основу.

Джерело: Слуга народу

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