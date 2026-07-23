В Украине уже более года действует государственная программа Контракт 18-24, которая дает молодым добровольцам возможность заключить контракт с Вооруженными силами и получить выплату 1 млн военным.

Но за это время условия программы несколько раз менялись, в частности, правительство расширило перечень подразделений, а также запустило отдельное направление для операторов беспилотников. Кроме того, право на миллион гривен получили и отдельные военнослужащие, уже проходящие службу.

Рассказываем, как получить 1 миллион гривен добровольцам, кто может претендовать на выплату и какие условия действуют сейчас.

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Как работает программа Контракт 18-24

Экспериментальный проект Контракт 18-24 правительство запустило в феврале 2025 года. Его реализацию регулирует постановление Кабинета Министров №153 от 11 февраля 2025 года. Впоследствии документ несколько раз обновлялся.

Первоначально программа предусматривала возможность заключить краткосрочный контракт только для молодых добровольцев от 18 до 25 лет. Впоследствии его расширили, распространив действие на подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

В настоящее время существует два основных формата участия в программе.

Контракт 18-24: как получить миллион

Классический Контракт 18-24 рассчитан на один год службы. Он доступен для молодых людей от 18 до 24 лет, которые добровольно решили вступить в армию.

По этой программе доброволец может проходить службу в:

Сухопутных войсках ВСУ;

Десантно-штурмовых войсках;

Военно-морских силах;

Силах территориальной обороны;

Государственной пограничной службе;

Национальной гвардии Украины.

Именно в рамках этой программы предусмотрена выплата 1 млн военным.

Деньги выплачивают поэтапно. После заключения контракта военнослужащий получает 200 тыс. грн, а остальные 800 тыс. грн выплачивают двумя частями в течение прохождения службы при условии выполнения требований программы.

Отдельно военные получают ежемесячное денежное довольствие и доплаты за выполнение боевых задач. В общей сложности они могут составлять до 120 тыс. грн в месяц.

Контракт 18-24 для операторов дронов

Позже государство ввело еще одно направление, а именно Контракт 18-24 Дроны.

Он ориентирован на военных, которые будут проходить службу по специальностям, связанным с беспилотными системами.

В отличие от классического контракта этот формат заключают на два года. При этом обязательным условием является не менее 12 месяцев участия в выполнении боевых задач.

Финансовые условия остаются такими же: доброволец также может получить 1 млн грн, из которых 200 тыс. грн выплачивают после подписания контракта, а остальные во время прохождения службы.

Какие еще гарантии предусматривает контракт

Кроме единовременного вознаграждения, участники программы получают ряд социальных гарантий.

Среди них:

компенсация аренды жилья во время службы;

полное медицинское обеспечение;

право воспользоваться программой єОселя с нулевой ставкой после завершения контракта;

бесплатный проезд;

обучение в учебных заведениях за государственные средства в пределах установленных квот;

возможность выезда за границу после завершения контракта;

право самостоятельно выбирать место прохождения военно-врачебной комиссии;

освобождение от мобилизации сроком год после завершения службы.

Как получить 1 миллион военным до 25 лет

Подать заявку на участие в программе можно несколькими способами:

через официальный сайт Министерства обороны

в приложении Резерв+;

в центрах рекрутинга;

непосредственно в воинских частях.

После подачи анкеты кандидат вместе с рекрутером выбирает воинскую часть и проходит несколько этапов отбора.

Среди них:

собеседование;

профессионально-психологический отбор;

медицинское освидетельствование.

После подписания контракта будущий военнослужащий проходит подготовку, состоящую из нескольких этапов: базовая военная подготовка, которая длится не менее 45 суток, профессиональная идет 14 суток, еще 14 суток отведено на адаптацию непосредственно в воинской части.

Как получить миллион, если уже в армии

Отдельные изменения правительство внесло и для военнослужащих, которые уже проходят службу.

Согласно изменениям в постановлении №153, 1 миллион гривен для военнослужащих могут получить не только новые добровольцы.

Право на выплату имеют также военные рядового, сержантского и старшинского состава, мобилизованные или заключившие контракт в возрасте до 25 лет в период с 24 февраля 2022 года.

При этом право на вознаграждение сохраняется даже тогда, когда военнослужащему исполнилось более 25 лет. Главное условие состоит в том, что он начал службу до достижения этого возраста.

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