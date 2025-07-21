Итоги Рамштайна-29: Patriot, снаряды от Германии и миллионы на дроны

Партнеры выделяют новую военную помощь ВСУ по итогам заседания во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Рамштайн-29: какую военную помощь получит Украина

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что на заседании Рамштайн-29 получен важный сигнал — свободный мир остается на стороне Украины и мира, а партнеры сосредоточились на усилении оборонного потенциала ВСУ.

Он рассказал, какими были ключевые решения и итоги заседания для Украины.

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По словам Шмыгаля, США вместе с НАТО запускают новый механизм, который позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. Несколько государств Европы уже заявили о готовности присоединиться к его финансированию.

Стороны обсудили конкретные детали реализации этой инициативы. В рамках договоренностей Германия присоединится к передаче Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить в ближайшее время, заявил министр обороны.

На заседании Рамштайн стало известно, что Германия передаст Украине более 200 тыс. снарядов для зенитных установок Gepard.

Кроме этого, Берлин профинансирует закупку украинских дальнобойных беспилотников.

Канада продолжит финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса по так называемой датской модели, а также выделяет $20 млн на обслуживание украинских танков.

Нидерланды предоставят €200 млн на дроны-перехватчики и еще €125 млн — на обслуживание самолетов F-16.

Норвегия в 2025 году всего выделила €1 млрд на закупку дронов, из которых €400 млн направлены на украинский ОПК.

В то же время Швеция подготовит новый пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия и техника.

Кто принимал участие в заседании Рамштайн-29

На 29-е заседание Рамштайн, организованное министрами обороны Великобритании Джоном Гили и Германии Борисом Писториусом, присоединились 52 государства и организации.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны США Пит Гегсет, командующий Европейского командования ВС США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас были участниками этого заседания.

Среди членов украинской команды — секретарь СНБО Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, начальник ГУР Кирилл Буданов, первый заместитель министра обороны Сергей Боев, другие представители сектора безопасности и обороны.

Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжает работу с партнерами и усиление военных, чтобы приблизить справедливый и длительный мир.

Контактная группа по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн создана в апреле 2022 года по инициативе США.

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