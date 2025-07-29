До 30 тыс. грн: Зеленский одобрил доплаты инструкторам в военных вузах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13320, который предусматривает ежемесячное дополнительное вознаграждение инструкторско-преподавательскому составу высших военных учебных заведений и их структурных подразделений.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Верховной Рады.

Закон №13320: кто из военных инструкторов получит ежемесячную надбавку

Согласно документу, целью изменений является установление справедливых условий оплаты труда для всех военнослужащих, которые занимаются подготовкой личного состава — независимо от того, работают они в учебных центрах или в военных вузах.

Сейчас смотрят

Сейчас военные инструкторы в учебных частях ежемесячно получают надбавку в размере от 15 до 30 тысяч гривен. В то же время инструкторы в высших военных учебных заведениях, которые готовят курсантов, мобилизованных офицеров, сержантов и солдат с высшим образованием, такого вознаграждения не имели.

Закон предусматривает расширение списка должностей, которые будут иметь право на доплаты. Речь идет о руководителях и преподавателях-инструкторах в учебных центрах, подразделениях и высших военных заведениях. Размер доплат будет зависеть от уровня подготовки, квалификации преподавателей и будет определяться Кабинетом министров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.