Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке студентов-медиков
Президент Владимир Зеленский подписал закон №13276 о военной обучении граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.
Сообщение об этом размещено на сайте парламента.
Военная подготовка студентов-медиков: о чем закон
Законопроектом устанавливается, что военная подготовка по программе подготовки офицеров запаса:
- на добровольной основе проходят граждане Украины, которые имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор;
- в обязательном порядке — граждане Украины, получающие высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие с 1 января 2026 года.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект №13276 , возвращающий обязательную офицерскую подготовку для студентов-медиков и фармацевтов.
Это требование касается как государственных, так и частных учреждений высшего образования и вступит в силу с 1 января 2026 года.
В сообщении Минздрава говорится, что согласно новому Закону все граждане Украины, которые учатся в вузах по специальностям медицинского и фармацевтического профиля, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор, обязаны проходить военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса.