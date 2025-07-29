Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке студентов-медиков

Президент Владимир Зеленский подписал закон №13276 о военной обучении граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Сообщение об этом размещено на сайте парламента.

Военная подготовка студентов-медиков: о чем закон

Законопроектом устанавливается, что военная подготовка по программе подготовки офицеров запаса:

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на добровольной основе проходят граждане Украины, которые имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор;

в обязательном порядке — граждане Украины, получающие высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие с 1 января 2026 года.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект №13276 , возвращающий обязательную офицерскую подготовку для студентов-медиков и фармацевтов.

Это требование касается как государственных, так и частных учреждений высшего образования и вступит в силу с 1 января 2026 года.

В сообщении Минздрава говорится, что согласно новому Закону все граждане Украины, которые учатся в вузах по специальностям медицинского и фармацевтического профиля, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор, обязаны проходить военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса.

Источник : Верховная Рада

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