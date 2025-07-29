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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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До 30 тис. грн: Зеленський схвалив доплати інструкторам у військових вишах

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13320, який передбачає щомісячну додаткову винагороду інструкторсько-викладацькому складу вищих військових навчальних закладів та їхніх структурних підрозділів.

Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Верховної Ради.

Закон №13320: хто з військових інструкторів отримає щомісячну надбавку

Згідно з документом, метою змін є встановлення справедливих умов оплати праці для всіх військовослужбовців, які займаються підготовкою особового складу — незалежно від того, працюють вони у навчальних центрах чи у військових вишах.

Зараз дивляться

Наразі військові інструктори у навчальних частинах щомісяця отримують надбавку в розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Водночас інструктори у вищих військових навчальних закладах, які готують курсантів, мобілізованих офіцерів, сержантів і солдатів із вищою освітою, такої винагороди не мали.

Закон передбачає розширення списку посад, які матимуть право на доплати. Йдеться про керівників та викладачів-інструкторів у навчальних центрах, підрозділах і вищих військових закладах. Розмір доплат залежатиме від рівня підготовки, кваліфікації викладачів та визначатиметься Кабінетом міністрів.

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