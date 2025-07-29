Найпопулярніше прізвище в Україні: перевірте, чи є ваше у списку

В Україні є безліч красивих та мелодійних прізвищ, з-поміж яких є й ті, які найбільш популярні.

Яке найпопулярніше прізвище в Україні — читайте на Фактах ICTV.

Найпопулярніше прізвище в Україні: що відомо

Лінгвісти проаналізували мільйони прізвищ і визначили найпоширеніше. Так, найпопулярніше в Україні прізвище Мельник. Воно найбільш поширене на заході України, але й в інших регіонах його також можна зустріти доволі часто. Українців із таким прізвищем налічується приблизно понад 107 тисяч.

Зараз дивляться

На другому місці за популярністю стоїть прізвище Шевченко. Найбільше людей із таким прізвищем проживає на Слобожанщині. Українців із таким прізвищем приблизно 106 тисяч.

На третьому місці за популярністю перебуває прізвище Коваленко. Воно найбільш поширене на Придніпров’ї.

Скільки людей має популярне прізвище

За даними генеалогічного товариства Рідні, прізвище Мельник в Україні носять 107 878 осіб. ​Найбільша кількість носіїв цього прізвища проживає в таких містах, як:

Київ — 6 587 осіб;

Вінниця — 2 385 осіб​;

Львів — 2 173 особи.

Прізвище Шевченко мають 106 340 осіб, найбільше людей в Києві (7 940 осіб), Харкові (4 971 особа) та Дніпрі (3 993 особи). Прізвище Коваленко мають 88 632 особи.

Яке ще найпоширеніше прізвище в Україні

Також популярними українськими прізвищами є:

Ткаченко;

Кравченко;

Олійник;

Коваль;

Бойко

Бондаренко.

Якщо проаналізувати, то більшість українських прізвищ означають професійну діяльність наших пращурів. Тобто пішли вони від назви професії — ткачів, ковалів, ткачів тощо.

На сайті Рідні можна подивитися інтерактивну карту поширення прізвищ на території України.

Її створили ще до війни. На жаль, за останній період відбулися внутрішні та зовнішні переселення понад 10 мільйонів українців. Після перемоги обов’язково буде створено нову версію карти. А поки можна дізнатися цікаву інформацію щодо власного прізвища.

Для цього необхідно ввести прізвище українською мовою. У результаті ви отримаєте статистичні дані поширення прізвища в Україні, дізнаєтеся, чи були згадки прізвища в різних списках за соціальною верствою або згадки в деяких козацьких компутах та реєстрах, а також – яке походження вашого прізвища з низки етимологічних словників.

Спробуйте – це дуже цікаво!

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.