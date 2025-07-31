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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Движение транспорта в Киеве перекрыто на ряде улиц после комбинированной атаки

перепустка для пересування під час комендантської години
Фото: КГГА

В ночь на 31 июля Киев подвергся комбинированной атаке со стороны российских войск.

Как сообщают правоохранители, а также КГГА, в результате удара в столице временно ограничено движение транспорта на ряде улиц.

Удар по Киеву: какие улицы перекрыты

Согласно сообщению первого заместителя председателя Патрульной полиции Алексея Белошицкого, на данный момент перекрыто движение на следующих участках:

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  • ул. Вацлава Гавела – от перекрестка с ул. Академика Шалимова;
  • пров. Юрия Матущака – от перекрестка с ул. Волынской;
  • ул. Ивана Дзюбы – от ул. Василия Доманицкого до ул. Василия Кучера;
  • ул. Пост-Волынская – между просп. Отрадным и ул. Новополевой;
  • ул. Академика Шалимова – от перекрестка с ул. Залесной;
  • ул. Волновахская – на участке от бульвара Вацлава Гавела.

Также, как сообщает КГГА, движение троллейбусного маршрута № 27 организовано только до остановки возле Домостроительного комбината № 3.

Атака на Киев 31 июля

В результате ночной комбинированной атаки на столицу погибли и ранены среди гражданского населения, в том числе пострадали и дети.

Самое сильное разрушение получил Соломенский район, также зафиксировано повреждение в Святошинском районе.

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