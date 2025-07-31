Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Таиланд ударил по Камбодже с F-16, Совбез ООН созывает срочное заседание
Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk
Мы рекомендуем
Отсрочки в Резерв+, возвращение из СОЧ и Доступні ліки: что изменится с 1 августа
Формула-1: где смотреть трансляции гонок в Украине сезона-2025
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию благодаря победам Шахтера и Динамо
Срочно
Срочно
Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Ракета попала в дом в Святошинском районе Киева: разрушен подъезд

Атака на Київ
Фото: МВД

В результате ракетной атаки на Киев 31 июля поврежден жилой дом в Святошинском районе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и мэр города Киева Виталий Кличко.

Ракета попала в дом в Святошинском районе

По предварительной информации, разрушен целый подъезд. На месте попадания ракеты работают экстренные службы.

Сейчас смотрят

– Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы, – написал президент в своем телеграмм-канале.

Как сообщил глава военной администрации Тимур Ткаченко, спасатели с самого утра разбирают завалы на месте попадания ракеты в 9-ти этажку.

– Второй час на месте мы координируем первоочередные меры помощи людям. ГСЧС оперативно разбирает завалы. Должны добраться до людей, которые могут оказаться под завалами разрушенного подъезда, – написал он в своем телеграмм-канале.

Взрывы в Киеве 31 июля

Взрывы в Киеве прозвучали в ночь на 31 июля. Российские войска атаковали столицу Украины сначала ударными беспилотниками, а затем нанесли ракетный удар.

По состоянию на 6:00 утра известно о по меньшей мере 20 пострадавших. Уже через час количество пострадавших в разных районах столицы возросло до 52, также сообщили о двух погибших.

Читайте также
Взрывы в Павлограде: город находится под атакой БпЛА
Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Связанные темы:

Война в УкраинеКиївракетний удар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь