Ракета попала в дом в Святошинском районе Киева: разрушен подъезд

В результате ракетной атаки на Киев 31 июля поврежден жилой дом в Святошинском районе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и мэр города Киева Виталий Кличко.

Ракета попала в дом в Святошинском районе

По предварительной информации, разрушен целый подъезд. На месте попадания ракеты работают экстренные службы.

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– Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы, – написал президент в своем телеграмм-канале.

Как сообщил глава военной администрации Тимур Ткаченко, спасатели с самого утра разбирают завалы на месте попадания ракеты в 9-ти этажку.

– Второй час на месте мы координируем первоочередные меры помощи людям. ГСЧС оперативно разбирает завалы. Должны добраться до людей, которые могут оказаться под завалами разрушенного подъезда, – написал он в своем телеграмм-канале.

Взрывы в Киеве 31 июля

Взрывы в Киеве прозвучали в ночь на 31 июля. Российские войска атаковали столицу Украины сначала ударными беспилотниками, а затем нанесли ракетный удар.

По состоянию на 6:00 утра известно о по меньшей мере 20 пострадавших. Уже через час количество пострадавших в разных районах столицы возросло до 52, также сообщили о двух погибших.

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