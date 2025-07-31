Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Ми рекомендуємо
Відстрочки у Резерв+, повернення із СЗЧ та Доступні ліки: що зміниться з 1 серпня
Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Росію завдяки перемогам Шахтаря і Динамо
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Рух транспорту в Києві перекрито на низці вулиць після комбінованої атаки

перепустка для пересування під час комендантської години
Фото: КМДА

У ніч проти 31 липня Київ зазнав комбінованої атаки з боку російських військ.

Як повідомляють правоохоронці та КМДА, внаслідок удару в столиці тимчасово обмежено рух транспорту на низці вулиць.

Удар по Києві: які вулиці перекриті

Згідно з повідомленням першого заступника голови Патрульної поліції Олексія Білошицького, на цей момент перекрито рух на таких ділянках:

Зараз дивляться
  • вул. Вацлава Гавела – від перехрестя з вул. Академіка Шалімова;
  • пров. Юрія Матущака – від перехрестя з вул. Волинською;
  • вул. Івана Дзюби – від вул. Василя Доманицького до вул. Василя Кучера;
  • вул. Пост-Волинська – між просп. Відрадним і вул. Новопольовою;
  • вул. Академіка Шалімова – від перехрестя з вул. Залісною;
  • вул. Волноваська – на ділянці від бульвару Вацлава Гавела.

Також, як повідомляє КМДА, рух тролейбусного маршруту № 27 наразі організовано лише до зупинки біля Домобудівного комбінату № 3.

Атака на Київ 31 липня

Внаслідок нічної комбінованої атаки на столицю є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема постраждали й діти.

Найбільших руйнувань зазнав Солом’янський район, також зафіксовано пошкодження у Святошинському районі.

Читайте також
Ракета влучила у будинок у Святошинському районі Києва: зруйновано підʼїзд
Атака на Київ

Пов'язані теми:

атака дронамиКиївракетний удар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь