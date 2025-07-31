Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Рух транспорту в Києві перекрито на низці вулиць після комбінованої атаки
У ніч проти 31 липня Київ зазнав комбінованої атаки з боку російських військ.
Як повідомляють правоохоронці та КМДА, внаслідок удару в столиці тимчасово обмежено рух транспорту на низці вулиць.
Удар по Києві: які вулиці перекриті
Згідно з повідомленням першого заступника голови Патрульної поліції Олексія Білошицького, на цей момент перекрито рух на таких ділянках:
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- вул. Вацлава Гавела – від перехрестя з вул. Академіка Шалімова;
- пров. Юрія Матущака – від перехрестя з вул. Волинською;
- вул. Івана Дзюби – від вул. Василя Доманицького до вул. Василя Кучера;
- вул. Пост-Волинська – між просп. Відрадним і вул. Новопольовою;
- вул. Академіка Шалімова – від перехрестя з вул. Залісною;
- вул. Волноваська – на ділянці від бульвару Вацлава Гавела.
Також, як повідомляє КМДА, рух тролейбусного маршруту № 27 наразі організовано лише до зупинки біля Домобудівного комбінату № 3.
Атака на Київ 31 липня
Внаслідок нічної комбінованої атаки на столицю є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема постраждали й діти.
Найбільших руйнувань зазнав Солом’янський район, також зафіксовано пошкодження у Святошинському районі.
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