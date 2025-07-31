Зеленский об обстреле Украины 31 июля: Это ответ РФ на наше желание мира

В результате российских ракетно-дроновых ударов ночью 31 июля пострадали Днепровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область. На местах ударов работают спасатели, пожарные, медики, все необходимые службы.

Об этом в Telegram-канале написал Президент Украины Владимир Зеленский.

Обстрел Киева 31 июля: что сказал Зеленский

По словам Президента, столица была основной целью массированного обстрела. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд.

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— На данный момент известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик. Мои соболезнования всем родным и близким, — говорится в сообщении.

Также известно о десятках пострадавших людей, всем оказывается необходимая помощь.

Зеленский отметил, что россияне выпустили более 300 дронов и 8 ракет.

— Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни, — написал Президент.

По его словам, сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Увидел новые показательные убийства.

— Поэтому мир без силы невозможен. Нужно принудить Москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров — все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано, — добавил Президент Украины.

Источник: Zelenskiy/Official

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