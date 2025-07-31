Зеленський про обстріл України 31 липня: Це відповідь РФ на наше бажання миру

В результаті російських ракетно-дронових ударів вночі 31 липня постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. На місцях ударів працюють рятувальники, пожежники, медики, всі необхідні служби.

Про це в Telegram-каналі написав президент України Володимир Зеленський.

Обстріл Києва 31 липня: що сказав Зеленський

За його словами, столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд.

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– Наразі відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик. Мої співчуття всім рідним і близьким, – йдеться в повідомленні.

Також відомо про десятки постраждалих людей, всім надається необхідна допомога.

Зеленський зазначив, що росіяни випустили понад 300 дронів і 8 ракет.

– Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя, – написав президент.

За його словами, сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою і Європою бажання миру. Побачив нові показові вбивства.

– Тому мир без сили неможливий. Потрібно примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів – всі інструменти для цього у партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою і Європою для цього, буде реалізовано, – додав президент України.

Джерело: Zelenskiy/Official

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