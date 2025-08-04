Будут ли ТЦК объявлять в розыск женщин-медиков за нарушение правил учета

Женщин с медицинским образованием теперь будут ставить на воинский учет автоматически, без обязанности лично приходить в ТЦК. Как сообщило Министерство обороны 30 июля, это предусмотрено постановлением Кабмина, которое вносит изменения в порядок воинского учета и мобилизации.

Будут ли ТЦК объявлять в розыск женщин-медиков, читайте в нашем материале.

Что известно о воинском учете женщин с медицинским образованием

Адвокат юридической компании Riyako & Partners Екатерина Анищенко в эфире Киев 24 отметила, что 30 июля 2025 года законодатель унормировал вопрос воинского учета женщин-медиков, и внесение этих данных в реестр Оберіг будет осуществляться в автоматическом режиме.

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Адвокат отмечает, что при этом женщина все равно обязана в течение 60 дней явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию. Это необходимо с целью установления пригодности или непригодности к военной службе.

Также она указывает, что в соответствии с обновленным постановлением №916, учебные заведения присылают в ТЦК информацию о выпускницах, которые получили фармацевтическое или медицинское образование. Именно в таком случае возможно автоматическое внесение в воинский учет — на основании сообщений учебного заведения о конкретных выпускницах.

— Хочу обратить внимание, что это не является автоматической мобилизацией женщин-медиков, — отметила адвокат.

Военный учет женщин-медиков: будут ли объявлять в розыск

По словам Екатерины Анищенко, гендерных законов, которые бы отделяли ответственность военнообязанных женщин и мужчин, у нас нет. Соответственно, если женщина будет игнорировать правила воинского учета, то также будет нести ответственность.

— Если женщина не явилась в течение 60 дней на прохождение военно-врачебной комиссии, может быть составлен протокол об административной ответственности, — рассказала юрист.

ТЦК могут объявлять в розыск женщин-медиков, если они не появятся на ВВК. В таком случае женщина будет обязана уплатить штраф за несоблюдение правил воинского учета.

Статья 210-1 КУоАП устанавливает ответственность за нарушение норм законодательства по обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, что предусматривает штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен для граждан.

Административные протоколы составляются за каждый случай нарушения, поэтому штрафы могут накладываться многократно. В случае неуплаты штрафа дело передается в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания.

Как отметила адвокат, приложение Резерв+ позволяет обновить военные данные, но при условии, если женщина уже состояла на воинском учете. Если же она не состояла на учете, но имеет медицинское или фармацевтическое образование и планирует вернуться в Украину из-за границы, она также подлежит учету.

Кроме того, адвокат отмечает, что сейчас пройти военно-врачебную комиссию дистанционно невозможно.

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