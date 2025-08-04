Чи будуть ТЦК оголошувати в розшук жінок-медиків за порушення правил обліку

Жінок із медичною освітою тепер ставитимуть на військовий облік автоматично, без обов’язку особисто приходити до ТЦК. Як повідомило Міністерство оборони 30 липня, це передбачено постановою Кабміну, яка вносить зміни до порядку військового обліку та мобілізації.

Чи будуть ТЦК оголошувати в розшук жінок-медиків, читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про військовий облік жінок із медичною освітою

Адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко в ефірі Київ 24 зазначила, що 30 липня 2025 року законодавець унормував питання військового обліку жінок-медиків, і внесення цих даних до реєстру Оберіг буде здійснюватися в автоматичному режимі.

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Адвокат наголошує, що в такому разі жінка все одно зобов’язана протягом 60 днів з’явитися до ТЦК та пройти військово-лікарську комісію. Це необхідно з метою встановлення придатності або непридатності до військової служби.

Також вона зауважує, що відповідно до оновленої постанови №916 заклади освіти надсилають до ТЦК інформацію про випускниць, які отримали фармацевтичну або медичну освіту. Саме в такому випадку можливе автоматичне внесення до військового обліку – на підставі повідомлень закладу освіти про конкретних випускниць.

– Хочу звернути увагу, що це не є автоматичною мобілізацією жінок-медиків, – зазначила адвокат.

Військовий облік жінок-медиків: чи оголошуватимуть у розшук

За словами Катерини Аніщенко, гендерних законів, які б відокремлювали відповідальність військовозобов’язаних жінок і чоловіків, у нас немає. Відповідно, якщо жінка буде ігнорувати правила військового обліку, то також нестиме відповідальність.

– Якщо жінка не з’явилася протягом 60 днів на проходження військово-лікарської комісії, може бути складено протокол про адміністративну відповідальність, – розповіла юристка.

ТЦК можуть оголошувати в розшук жінок-медиків, якщо вони не з’являться на ВЛК. У такому разі жінка буде зобов’язана сплатити штраф за недотримання правил військового обліку.

Стаття 210-1 КУпАП встановлює відповідальність за порушення норм законодавства щодо оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації, що передбачає штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень для громадян.

Адміністративні протоколи складаються за кожен випадок порушення, тому штрафи можуть накладатися багаторазово. У разі несплати штрафу справа передається до державної виконавчої служби для примусового стягнення.

Як зазначила адвокатка, застосунок Резерв+ дає змогу оновити військові дані, але за умови, якщо жінка вже перебувала на військовому обліку. Якщо ж вона не перебувала на обліку, але має медичну або фармацевтичну освіту і планує повернутися в Україну з-за кордону, вона також підлягає обліку.

Крім того, адвокатка наголошує, що наразі пройти військово-лікарську комісію дистанційно неможливо.

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