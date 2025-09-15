В следующем году Украина ожидает значительную помощь от партнеров, однако пока этого недостаточно, чтобы покрыть все потребности. Прогнозируется, что дефицит госбюджета-2026 достигнет $10 млрд.

Такую оценку высказал глава по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев.

Финансирование Украины в 2026 году: что известно

По словам чиновника, в этом году Украина должна получить $54 млрд международной помощи.

Эти средства – это больше, чем необходимо в 2025 году, поэтому часть можно перенести на 2026 год.

– Примерно $39 млрд внешней помощи будет на этот год, остальные из $54 млрд останутся на следующий, – сказал Даниил Гетманцев.

Однако, по его мнению, в 2026 году потребности бюджета превысят полученные средства.

– Кабмин оценивает потребность на 2026 год в $45 млрд. Из них, по оценкам Минфина, с учетом переходных остатков будет закрыто $35 млрд. Иными словами, пока что $10 млрд не хватает на следующий год, – пояснил Гетманцев.

Такая оценка связана с базовым сценарием, который предусматривает более медленное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования, а также сохранение высоких рисков для безопасности.

По его словам, эта сумма является базовой, с ее учетом будут составлять бюджет на следующий год.

– Это очень большие деньги, очень большая и основная проблема бюджета следующего года, – считает депутат.

Он напомнил, что ранее чиновники составляли бюджет с учетом оптимистичного сценария.

– Объем прогнозных доходов сводили с объемом прогнозных расходов с учетом того, что летом расходы на Минобороны будут увеличены на 400 млрд гривен, – отметил Гетманцев.

Как планируют решить вопрос

Чиновник пояснил, что речь пока не идет о какой-то дыре в бюджете – это скорее временный разрыв в финансировании.

– Я не говорю, что в бюджете будет дыра в $10 млрд – это на данный момент разрыв, который не покрыт подтвержденным гарантированным финансированием. Мы работаем над тем, чтобы найти необходимые средства, – сообщил он.

Даниил Гетманцев признал, что пока неизвестно, сколько именно денег будет в итоге.

– До 15-го числа будет представление бюджета, первое чтение – до 20 октября, второе – до 20 ноября. И до этого времени будут идти переговоры, – перечислил депутат.

Он также назвал возможные источники финансирования, среди которых помощь от Германии в размере €9 млрд ежегодно, а также обещания Норвегии на сумму более $8 млрд.

Кроме того, идут переговоры с МВФ о новой программе поддержки для Украины.

Ранее стало известно, что базовый сценарий НБУ предусматривает, что Украина получит около $35 млрд помощи в 2026 году.

На 2027 год прогнозировали $30 млрд. Треть этих средств партнеры уже анонсировали, по остальным переговоры продолжаются.

Первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что наиболее вероятным источником поддержки станут “средства европейских партнеров”.

