Проект госбюджета-2026 будет строиться с учетом войны на весь год — Марченко

Проект государственного бюджета Украины на 2026 год будет строиться из расчета продолжения войны весь следующий год.

Министерство финансов планирует привлечь $45 млрд внешнего финансирования. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко, назвав эту задачу “реалистичной”.

Государственный бюджет на 2026 год

— У нас сейчас нет других вариантов, кроме как идти по альтернативному сценарию, который предусматривает продолжение войны на весь 2026 год, — сказал Марченко на презентации проекта Программы действий правительства в Киеве в понедельник.

Министр отметил, что при условии положительных результатов переговоров и понимания, что до конца года война закончится, в госбюджет-2026 будут внесены изменения.

— Но на сегодняшний момент мы должны быть прагматичными, и поэтому на весь 2026 год мы планируем продолжение боевых действий, — подчеркнул Марченко.

Что касается $45 млрд, то эта сумма, по словам министра, включает дефицит плюс погашение долгов.

— На сегодняшний момент эта потребность полностью не покрыта. Мы ведем переговоры с нашими ключевыми партнерами. Это страны G7, это Европейский Союз и, я думаю, что вместе с нашими ключевыми стейкхолдерами мы выйдем на приемлемый вариант, каким образом эти потребности закрывать, — добавил министр.

