Наступного року Україна очікує значну допомогу від партнерів, однак наразі цього не вистачає, щоб покрити всі потреби. Прогнозується, що дефіцит держбюджету-2026 сягне $10 млрд.

Таку оцінку висловив очільник з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев.

Фінансування України у 2026 році: що відомо

За словами посадовця, цього року Україна має отримати $54 млрд міжнародної допомоги.

Ці кошти – це більше, ніж необхідно у 2025 році, тому частину можна перенести на 2026 рік.

– Приблизно $39 млрд зовнішньої допомоги буде на цей рік, решта з $54 млрд залишаться на наступний, – сказав Данило Гетманцев.

Однак, на його думку, у 2026 році потреби бюджету перевищать отримані кошти.

– Кабмін оцінює потребу на 2026 рік у $45 млрд. Із них, за оцінками Мінфіну, з урахуванням перехідних залишків буде закрито $35 млрд. Інакше кажучи, поки що $10 млрд не вистачає на наступний рік, – пояснив Гетманцев.

Така оцінка пов’язана із базовим сценарієм, який передбачає більш повільне повернення економіки до нормальних умов функціонування, а також збереження високих ризиків для безпеки.

За його словами, ця сума є базовою, з її врахуванням будуть верстати бюджет на наступний рік.

– Це дуже великі гроші, дуже велика і основна проблема бюджету наступного року, – вважає депутат.

Він нагадав, що раніше чиновники верстали бюджет з урахуванням оптимістичного сценарію.

– Обсяг прогнозних доходів зводили з обсягом прогнозних видатків з урахуванням того, що влітку видатки на Міноборони будуть збільшені на 400 млрд гривень, – зазначив Гетманцев.

Як планують вирішити питання

Посадовець пояснив, що наразі не йдеться про якусь дірку в бюджеті – це радше тимчасовий розрив у фінансуванні.

– Я не кажу, що в бюджеті буде діра в $10 млрд – це на цей час розрив, не покритий підтвердженим гарантованим фінансуванням. Ми працюємо над тим, щоб знайти необхідні кошти, – повідомив він.

Данило Гетманцев визнав, що наразі невідомо, скільки саме грошей буде в підсумку.

– До 15-го числа буде подання бюджету, перше читання – до 20 жовтня, друге – аж до 20 листопада. І до цього часу йтимуть переговори, – перерахував депутат.

Він також назвав можливі джерела фінансування, серед яких допомога від Німеччини розміром €9 млрд щорічно, а також обіцянки Норвегії на суму понад $8 млрд.

Крім того, тривають переговори із МВФ про нову програму підтримки для України.

Раніше стало відомо, що базовий сценарій НБУ передбачає, що Україна отримає близько $35 млрд допомоги у 2026 році.

На 2027 рік прогнозували $30 млрд. Третину цих коштів партнери вже анонсували, щодо решти переговори тривають.

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що найімовірнішим джерелом підтримки стануть “кошти європейських партнерів”.

