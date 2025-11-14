Российские войска используют противокорабельные ракеты Циркон с целью их испытания в реальных боевых условиях.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Применение врагом ракет Циркон

Он пояснил, что враг редко применяет ракеты типа Циркон, поскольку пытается протестировать новое вооружение во время боевых операций.

— Путинская Россия, или сам Путин, демонстрирует оружие, постоянно “не имеющее аналогов”: там Орешники, Буревестники, Кинжалы, и, в частности, ракета Циркон, — пояснил Игнат.

По его словам, российская армия уже несколько раз запускала ракеты Циркон в течение 2024 года и в 2023-м.

— Ракета сама по себе противокорабельная, возможно, они испытывают ее так в боевых условиях, хотят достичь какого-то, собственно, результата, – добавил он.

Игнат отметил, что сейчас не стоит озвучивать детали о результатах российских запусков, однако важно учитывать, что вооружение противника становится все более дальнобойным.

— Поэтому еще раз и еще раз всех призываем не игнорировать сигналы тревоги. Противник постоянно модернизирует свое оружие, противник коварен, — подчеркнул он.

Что известно о ракете Циркон

3М22 Циркон – российская гиперзвуковая крылатая ракета. Ее разработчиком является конструкторское бюро НПО Машиностроения. Презентацию ракеты провели в 2019 году.

Враг не раскрывает технических характеристик Циркона и почти не демонстрирует его публично, однако периодически озвучивает отдельные параметры.

По имеющимся данным, дальность ракеты составляет от 400-600 км до более 1000 км, скорость достигает 8-9 Маха, высота полета — 30-40 км.

Боевая часть может весить около 300-400 кг, а длина ракеты — примерно 8-10 метров.

Пуски Цирконов осуществляются с вертикальных установок 3С-14, которые РФ устанавливает на кораблях, подводных лодках и мобильных наземных платформах.

Сегодня утром Россия нанесла удар по Сумщине гиперзвуковой ракетой Циркон. Ракета была запущена с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

