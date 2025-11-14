Російські війська використовують протикорабельні ракети Циркон з метою їх випробування у реальних бойових умовах.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Застосування ворогом ракет Циркон

Він пояснив, що ворог рідко застосовує ракети типу Циркон, оскільки намагається протестувати нове озброєння під час бойових операцій.

Зараз дивляться

– Путінська Росія, чи сам Путін, демонструє зброю, постійно “не имеющую аналогов”: там Орешники, Бурєвєсники, Кинджали, і, зокрема, й ракета Циркон, – пояснив Ігнат.

За його словами, російська армія вже кілька разів запускала ракети Циркон протягом 2024 року та у 2023-му.

– Ракета сама протикорабельна, можливо, вони випробовують її так в бойових умовах, хочуть досягти якогось, власне, результату, – додав він.

Ігнат зауважив, що зараз не варто озвучувати деталі щодо результатів російських пусків, проте важливо враховувати, що озброєння противника стає все більш далекобійним.

– Тому ще раз і ще раз усіх закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги. Противник постійно модернізує свою зброю, противник підступний, – наголосив він.

Що відомо про ракету Циркон

3М22 Циркон – російська гіперзвукова крилата ракета. Її розробником є конструкторське бюро НПО Машиностроєнія. Презентацію ракети провели у 2019 році.

Ворог не розкриває технічних характеристик Циркона та майже не демонструє його публічно, однак періодично озвучує окремі параметри.

За наявними даними, дальність ракети становить від 400-600 км до понад 1000 км, швидкість сягає 8-9 Маха, висота польоту – 30–40 км.

Бойова частина може важити близько 300-400 кг, а довжина ракети – приблизно 8-10 метрів.

Пуски Цирконів здійснюються з вертикальних установок 3С-14, які РФ встановлює на кораблях, підводних човнах і мобільних наземних платформах.

Сьогодні зранку Росія завдала удару по Сумщині гіперзвуковою ракетою Циркон. Ракета була запущена з мису Чауда в окупованому Криму.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.