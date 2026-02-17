Сегодня будет доклад украинской делегации по результатам первого раунда переговоров в Женеве. Украина готова достойно двигаться к соглашению о завершении войны.

Об этом заявил в вечернем обращении 17 февраля президент Владимир Зеленский.

Зеленский ожидает доклад украинской делегации

— Сегодня будет доклад делегации — после первого раунда переговоров в Женеве. Ребята точно должны задать вопрос об этих ударах (ночью 17 февраля. — Ред.), вопрос прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов. Украина готова. Нам война не нужна, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина всегда действует зеркально, защищая свою независимость. Так же Украина готова двигаться к соглашению о достойном завершении войны.

— Вопрос только к россиянам: чего они хотят. И также будут ли последствия для России за то, что Шахеды, ракеты и фэнтезийные разговоры на историческую тематику для них имеют большее значение, чем реальная дипломатия, дипломатия и длительный мир, — отметил президент.

Зеленский о массированном ударе 17 февраля

Глава государства напомнил, что этой ночью россияне запустили 29 ракет разных типов, 25 из которых удалось сбить. Зеленский подчеркнул, что это – важный результат для украинской ПВО.

— Даже день старта очередных форматов в Женеве – трехсторонних, двусторонних с Америкой – Россия встречает ударом. Это очень четко демонстрирует, чего Россия хочет и на что они настроены. Было еще почти 400 дронов. Угроза ударов не исчезает, — добавил он.

Зеленский сказал, что “Россию привлекает холодная зима”, и предположил, что враг будет пытаться “поставить зиму на службу войне”.

— Спасибо, ребята, за меткость. Также нужно быть максимально активными всем украинским дипломатам, которые должны обеспечивать результат в поставках ракет для ПВО, а также – министру обороны, — отметил президент.

Глава государства добавил, что сегодня весь день в Одессе продолжаются работы после ночных ударов по объектам инфраструктуры. По состоянию на вечер 17 февраля полностью восстановить подачу тепла и воды жителям города не удалось.

Производство ракет для ПВО в Европе

По словам Зеленского, он провел совещание с Михаилом Федоровым, на котором были определены приоритеты в потребностях Украины.

Также отдельно Украина планирует поднимать вопрос о том, что Европа нуждается в производстве собственных ракет для ПВО.

Зеленский обратил внимание, что европейские страны уже расширяют производство, но скорость такой работы недостаточна. Отдельного внимания заслуживают объемы возможного производства.

— Украина еще годы назад говорила об этом с Америкой, в частности, о необходимости создать в Европе достаточное производство ракет, в том числе для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе — с Румынией, Польшей и т.д., — добавил президент.

Иностранные компоненты в российских дронах

Зеленский рассказал, что во всех российских ракетах и дронах, которые враг выпустил сегодня, содержатся тысячи компонентов, которые Россия сама не производит.

— Пять Искандеров М – это не менее 75 критических компонентов не российского производства. Три ракеты Х-101 – это почти 160 компонентов, которые Россия не может сама заменить. Каждый Шахед – это сотни таких компонентов, которые завозится в Россию из других стран, — отметил глава государства.

По его словам, речь идет не только о Китае, но и о Европе, Америке и Японии.

Поэтому, как подчеркнул глава государства, блокирование цепочек поставок критических компонентов в РФ важно не только для безопасности Украины, но и для глобальной безопасности.

Зеленский добавил, что компании-производители должны следить за тем, куда попадает их продукция.

— Россия без таких связей с миром ничего не может: они не способны быть сильными в полной изоляции. Именно поэтому блокирование и давление действительно могут побудить агрессора к изменению политики. Но это зависит от решимости мира, — подчеркнул президент.

