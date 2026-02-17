Во время массированной атаки России 17 февраля под ударом оказались 12 областей Украины, а среди раненых есть дети.

Об этом Владимир Зеленский сообщил, комментируя последствия очередной масштабной атаки РФ по территории Украины.

Зеленский об атаке на Украину 17 февраля: что известно

По словам президента, российские войска нанесли комбинированный удар, специально рассчитанный для максимального поражения украинской энергетики.

Для атаки враг применил почти 400 ударных дронов и 29 ракет различных типов, в том числе баллистических.

Значительное количество воздушных целей во время ночной атаки украинские силы ПВО уничтожили, однако зафиксированы и попадания.

В результате атаки повреждены более десяти жилых домов и объекты железнодорожной инфраструктуры.

В Одессе после ударов дронов десятки тысяч людей остались без тепло- и водоснабжения. На местах работают спасательные, аварийные и коммунальные службы, продолжаются восстановительные работы.

В целом под атакой находились 12 регионов страны. Известно о девяти раненых, среди которых есть дети.

Зеленский о реакции партнеров

Президент подчеркнул, что партнеры Украины должны реагировать на каждый удар России против жизни мирных людей.

По его словам, дипломатия может быть эффективной только при условии справедливости и силы.

Зеленский отметил, что давление на РФ должно включать усиление санкций, непрерывную поддержку украинской армии и укрепление противовоздушной обороны, ведь именно Москва продолжает массовые атаки и штурмы.

