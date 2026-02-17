Сьогодні буде доповідь української делегації за результатами першого раунду переговорів у Женеві. Україна готова достойно рухатися до угоди щодо завершення війни.

Про це заявив у вечірньому зверненні 17 лютого президент Володимир Зеленський.

Зеленський очікує на доповідь української делегації

– Буде ще сьогодні доповідь делегації – після першого раунду перемовин у Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів (уночі 17 лютого. – Ред.), питання передусім американській стороні, яка і нам, і Росії пропонувала утриматися від ударів. Україна готова. Нам війна не потрібна, – наголосив глава держави.

Він додав, що Україна завжди діє дзеркально, захищаючи свою незалежність. Так само Україна готова рухатися до угоди щодо гідного завершення війни.

– Питання лише до росіян: чого вони хочуть. І також чи будуть наслідки для Росії за те, що Шахеди, ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія, дипломатія й тривалий мир, – зауважив президент.

Зеленський про масований удар 17 лютого

Глава держави нагадав, що цієї ночі росіяни запустили 29 ракет різних типів, 25 з яких вдалося збити. Зеленський наголосив, що це – важливий результат для української ППО.

– Навіть день старту чергових форматів у Женеві – тристоронніх, двосторонніх з Америкою – Росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче й на що вони налаштовані. Було ще майже 400 дронів. Загроза ударів не зникає, – додав він.

Зеленський сказав, що “Росію приваблює холодна зима”, і припустив, що ворог буде намагатися “поставити зиму на службу війні”.

– Дякую, хлопці, за влучність. Також треба бути максимально активними всім українським дипломатам, які повинні забезпечувати результат у постачанні ракет для ППО, також – міністру оборони, – зауважив президент.

Глава держави додав, що сьогодні весь день в Одесі тривають роботи після нічних ударів по об’єктах інфраструктури. Станом на вечір 17 лютого повністю відновити постачання тепла і води жителям міста не вдалося.

Виробництво ракет для ППО в Європі

За словами Зеленського, він провів нараду з Михайлом Федоровим, на якій було визначено пріоритети в потребах України.

Також окремо Україна планує піднімати питання того, що Європа потребує виробництва власних ракет для ППО.

Зеленський звернув увагу, що європейські країни вже розширюють виробництва, але швидкість такої роботи недостатня. На окрему увагу заслуговують обсяги можливого виробництва.

– Україна ще роки тому говорила про це з Америкою, зокрема, про необхідність створити в Європі достатні виробництва ракет, зокрема для Patriot. Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні – з Румунією, Польщею тощо, – додав президент.

Іноземні компоненти в російських дронах

Зеленський розповів, що в усіх російських ракетах і дронах, які ворог випустив сьогодні, містяться тисячі компонентів, які Росія сама не виробляє.

– Пʼять Іскандерів М – це щонайменше 75 критичних компонентів не російського виробництва. Три ракети Х-101 – це майже 160 компонентів, які Росія не може сама замінити. Кожен Шахед – це сотні таких компонентів, які завозяться у Росію з інших країн, – зауважив глава держави.

За його словами, йдеться не лише про Китай, а й про Європу, Америку та Японію.

Тому, як наголосив глава держави, блокування ланцюгів постачання критичних компонентів до РФ важливе не тільки для безпеки України, а й для глобальної безпеки.

Зеленський додав, що компанії-виробники мають слідкувати за тим, куди потрапляє їхня продукція.

– Росія без таких зв’язків зі світом нічого не може: вони не здатні бути сильними в повній ізоляції. Саме тому блокування і тиск справді можуть спонукати агресора до зміни політики. Але це залежить від рішучості світу, – наголосив президент.

