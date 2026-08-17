После начала полномасштабной войны Польша стала одной из главных стран, куда уезжали украинцы. Сотни тысяч людей получили здесь временную защиту, позволяющую легально находиться в стране, работать, пользоваться медицинской помощью и отдавать детей в школы и детсады.

Новые данные Евростата показывают, что Польша продолжает оставаться среди лидеров по количеству украинцев с таким статусом. Но за последний месяц их количество несколько уменьшилось.

Факты ICTV узнавали, сколько украинцев в Польше живет сейчас.

Сейчас смотрят

Сколько украинцев в Польше в 2026 году

По состоянию на 30 июня 2026 в Польше под временной защитой находились 961 170 человек, выехавших из Украины. Это 21,8% всех получателей такого статуса в Евросоюзе.

По этому показателю Польша занимает второе место после Германии, где в конце июня было 1 286 230 человек. Третью позицию занимает Чехия – 390 810 человек.

Таким образом, если говорить именно о количестве украинцев в Польше, страна остается одним из главных центров пребывания украинцев в ЕС.

Изменилось ли количество украинцев в Польше

По сравнению с концом мая показатель в Польше сократился на 6 335 человек, или на 0,7%. Это наибольшее уменьшение среди стран Евросоюза за месяц.

Однако эти цифры не следует трактовать как количество людей, физически выехавших из Польши. Евростат отмечает, что правила снятия людей с регистрации в разных странах отличаются. Если регистрационные данные обновляются с задержкой, это может давать заметные колебания статистики от месяца к месяцу.

Поэтому показатель в 961 170 человек означает именно количество лиц с временной защитой, зарегистрированных в Польше на конец июня, а не точное количество всех украинцев, физически находящихся в стране.

Где проживает больше всего украинцев

Польша входит в тройку стран ЕС, где проживает больше людей, выехавших из Украины. Первое место занимает Германия, второе – Польша, третье – Чехия.

При этом ситуация в разных странах меняется по-разному. В июне количество людей с временной защитой выросло в 24 из 27 стран ЕС.

Наибольший прирост за месяц зафиксировали в Италии – на 4 115 человек, Чехии – на 3 835 и Германии – на 2 960. Уменьшение, кроме Польши, было только в Бельгии и Ирландии.

Всего на 30 июня 2026 года в Евросоюзе временную защиту имели 4,41 млн человек, сбежавших от войны в Украине. За месяц их стало больше на 24 380 человек.

Сколько жителей Украины проживает в Польше и что показывает статистика

Точное количество всех находящихся в Польше украинцев по этой статистике определить нельзя. Евростат считает людей, имеющих статус временной защиты, а не всех граждан Украины, проживающих в стране.

Также среди имеющих такой статус в ЕС более 98,5% составляют граждане Украины. Взрослые женщины – 43,4%, мужчины – 27%, а несовершеннолетние – 29,6%.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.