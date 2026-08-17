Після початку повномасштабної війни Польща стала однією з головних країн, куди виїжджали українці. Сотні тисяч людей отримали тут тимчасовий захист, який дає можливість легально перебувати в країні, працювати, користуватися медичною допомогою та віддавати дітей до шкіл і дитсадків.

Нові дані Євростату показують, що Польща й надалі залишається серед лідерів за кількістю українців із таким статусом. Але за останній місяць їхня кількість дещо зменшилася.

Факти ICTV дізнавалися, скільки українців у Польщі мешкає зараз.

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Скільки українців у Польщі у 2026 році

Станом на 30 червня 2026 року в Польщі під тимчасовим захистом перебували 961 170 людей, які виїхали з України. Це 21,8% від усіх отримувачів такого статусу в Євросоюзі.

За цим показником Польща посідає друге місце після Німеччини, де наприкінці червня було 1 286 230 людей. Третю позицію займає Чехія — 390 810 осіб.

Таким чином, якщо говорити саме про кількість українців у Польщі, то країна залишається одним із головних центрів перебування українців у ЄС.

Чи змінилася кількість українців у Польщі

Порівняно з кінцем травня показник у Польщі скоротився на 6 335 осіб, або на 0,7%. Це найбільше зменшення серед країн Євросоюзу за місяць.

Проте ці цифри не варто автоматично трактувати як кількість людей, які фізично виїхали з Польщі. Євростат окремо зазначає, що правила зняття людей із реєстрації у різних країнах відрізняються. Якщо реєстраційні дані оновлюють із затримкою, це може давати помітні коливання статистики від місяця до місяця.

Тому показник у 961 170 людей означає саме кількість осіб із тимчасовим захистом, зареєстрованих у Польщі на кінець червня, а не точну кількість усіх українців, які фізично перебувають у країні.

Де проживає найбільше українців

Польща входить до трійки країн ЄС, де проживає найбільше людей, які виїхали з України. Перше місце посідає Німеччина, друге — Польща, третє — Чехія.

При цьому ситуація в різних країнах змінюється по-різному. У червні кількість людей із тимчасовим захистом зросла у 24 із 27 країн ЄС.

Найбільший приріст за місяць зафіксували в Італії — на 4 115 осіб, Чехії — на 3 835 та Німеччині — на 2 960. Зменшення, крім Польщі, було лише в Бельгії та Ірландії.

Загалом на 30 червня 2026 року в Євросоюзі тимчасовий захист мали 4,41 млн людей, які втекли від війни в Україні. За місяць їх стало більше на 24 380 осіб.

Скільки українців проживає у Польщі та що показує статистика

Точну кількість усіх українців, які зараз перебувають у Польщі, за цією статистикою визначити не можна. Євростат рахує людей, які мають статус тимчасового захисту, а не всіх громадян України, які живуть у країні.

Також серед тих, хто має такий статус у ЄС, понад 98,5% становлять громадяни України. Дорослі жінки — 43,4%, чоловіки — 27%, а неповнолітні — 29,6%.

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