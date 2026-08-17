После начала полномасштабной войны многие страны Евросоюза предоставили украинцам временную защиту. Она позволяет легально жить в стране, получать медицинскую помощь, работать, а детям ходить в сады и школы. По количеству воспользовавшихся таким статусом украинцев лидируют Германия, Польша и Чехия.

Однако последняя статистика Евростата показывает, что ситуация в отдельных странах меняется.

Действительно ли украинцы массово покидают Польшу и о чем говорят данные Евростата, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Сколько украинцев покинули Польшу за последние месяцы

Польшу за последний месяц оставила часть украинцев, имевших временную защиту.

По состоянию на 30 июня 2026 года в Польше статус временной защиты имели 961 170 человек, выехавших из Украины. По сравнению с концом мая количество уменьшилось на 6 335 человек, или на 0,7%.

Это самое большое сокращение среди всех стран ЕС за месяц. Для сравнения, в Бельгии количество людей под временной защитой уменьшилось на 35 человек, а в Ирландии только на 15 человек.

При этом статистика не дает оснований говорить, что все 6 335 человек физически уехали из Польши. Евростат обращает внимание, что страны ЕС снимают людей с регистрации по разным механизмам. Если этот процесс происходит с задержкой, ежемесячная статистика может заметно изменяться.

Поэтому по этим данным можно сказать, что количество украинцев с временной защитой в Польше сократилось, но точное количество выехавших из страны статистика Евростата не показывает.

Сколько украинцев покинули Польшу в 2026 году

По данным Евростата, по состоянию на 31 января 2026 года, в Польше находились 965 990 человек с временной защитой.

Дальше цифры изменялись:

31 января — 965 990;

28 февраля — 966 595;

31 марта — 961 405;

30 апреля — 971 255;

31 мая — 967 505;

30 июня — 961 170.

То есть, если сравнить конец января и конец июня, то количество людей с временной защитой в Польше уменьшилось на 4 820 человек — с 965 990 до 961 170.

Куда едут украинцы

Польша остается одной из основных стран пребывания украинцев в ЕС. В июне количество украинцев с таким статусом в Германии выросло на 2 960 человек, в Чехии – на 3 835, а в Италии – на 4 115.

В июне количество людей под временной защитой увеличилось в 24 из 27 стран Евросоюза. То есть сокращение в Польше не означает, что украинцы массово покидают Европу.

Часть людей может переезжать из одной страны ЕС в другую, возвращаться в Украину или изменять свой статус пребывания. Однако именно по этой статистике определить, куда поехали люди, переставшие учитываться в польском реестре, невозможно.

Действительно ли украинцы массово уезжают из Польши

Пока что говорить о массовом выезде украинцев из Польши рано. Да, за месяц количество людей под временной защитой там заметно уменьшилось.

По данным Евростата, по состоянию на конец июня 2026 года в странах ЕС в общей сложности 4,41 млн человек, сбежавших от войны в Украине, имели статус временной защиты. За месяц их стало больше на 24 380 человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.