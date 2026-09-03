Правительство Украины приняло решение об адаптации работы государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике воздушных атак российской армии. Изменения будут касаться работы метро и комендантского часа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Что изменится в работе метро и комендантском часе

По словам Корецкого, вводится градация по степени опасности в случае объявления сигнала воздушной тревоги.

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В частности, желтый уровень объявляется при атаке дронов, а красный – при наличии повышенной угрозы ракетного или комбинированного удара.

Однако вводится ряд требований к бизнесу. Во время желтого уровня тревоги предприятия смогут продолжать работу при условии соблюдения требований безопасности и обеспечения доступа к укрытиям.

Как утверждает Корецкий, правительство дает три месяца тем, кто еще не обустроил доступ к укрытиям.

В то же время красный уровень означает обязательную остановку работы и переход людей в безопасные места.

Правительство рекомендует обеспечить полноценное функционирование Киевского метрополитена в период желтого уровня тревоги и увеличивать количество наземного транспорта для логистики граждан.

Кроме того, может измениться порядок применения комендантского часа. В частности, в Киеве это касается движения транзитного грузового транспорта и подвоза пассажиров к вокзалам.

Как отметил Корецкий, местным властям рекомендуют скорректировать продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00.

Также премьер-министр утверждает, что сформировано требование ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в общинах для защиты от обломков.

По его словам, эти изменения необходимы для защиты людей. В то же время он объясняет, что это нужно, чтобы не дать парализовать работу городов, экономики и критической инфраструктуры Украины.

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