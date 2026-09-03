Уряд України ухвалив рішення щодо адаптації роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики повітряних атак російської армії. Зміни стосуватимуться роботи метро та комендантської години.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Що зміниться у роботі метро та комендантській годині

За словами Корецького, запроваджується градація за рівнем небезпеки у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.

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Зокрема, жовтий рівень оголошується під час атак дронів, а червоний – за наявності підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару.

Проте запроваджується низка вимог до бізнесу. Під час жовтого рівня тривоги підприємства зможуть продовжувати роботу за умови дотримання безпекових вимог та забезпечення доступу до укриттів.

Як стверджує Корецький, уряд дає три місяці тим, хто ще не облаштував доступ до укриттів.

Водночас червоний рівень означає обов’язкове зупинення роботи та перехід людей у безпечні місця.

Уряд рекомендує забезпечити повноцінне функціонування Київського метрополітену під час жовтого рівня тривоги та збільшувати кількість наземного транспорту для логістики громадян.

Крім цього, може змінитися порядок застосування комендантської години. Зокрема, в Києві це стосується руху транзитного вантажного транспорту та підвозу пасажирів до вокзалів.

Як зазначив Корецький, місцевій владі рекомендують скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00.

Також прем’єр-міністр стверджує, що сформовано вимогу прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах для захисту від уламків.

За його словами, ці зміни необхідні для захисту людей. Водночас він пояснює, що це потрібно, щоб не дати паралізувати роботу міст, економіки та критичної інфраструктури України.

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