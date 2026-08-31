Совет обороны города Киева принял обращение к Кабинету министров Украины об обновлении протоколов безопасности и правил жизнедеятельности столицы в нынешних условиях.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Изменят ли комендантский час и движение по мостам во время тревог

Наработанные предложения предполагают снятие ограничений на движение автотранспорта по мостам во время воздушных тревог.

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Силам обороны и профильным подразделениям КГГА поручено безотлагательно предоставить оптимальные решения по этому поводу.

В случае утверждения правительством новых правил Киев предлагает обеспечить бесперебойную работу Сырецко-Печерской (зеленой) линии метрополитена, включая перевозку пассажиров поездами через Южный мост между левым и правым берегами.

Наземный коммунальный транспорт уже курсирует во время тревог.

Город инициирует смягчение ограничений комендантского часа для улучшения логистики, в частности, позволив движение транзитного грузового транспорта ночью.

Также это позволит пассажирам доставаться с вокзалов в случае опоздания поездов или другого междугороднего и международного транспорта, прибывающего во время действия комендантского часа.

Кроме того, столица представит правительству новый алгоритм функционирования для бизнеса, учебных и медицинских учреждений, а также коммунальных учреждений, предоставляющих сервисные услуги горожанам.

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