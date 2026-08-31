Совет обороны Киева предлагает изменить правила комендантского часа и движения по мостам
- Совет обороны Киева обратился к правительству с предложением обновить протоколы безопасности, в частности, разрешить движение грузового транспорта и пассажиров с вокзалов во время комендантского часа.
- Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, добавив, что столица также инициирует снятие ограничений на движение автотранспорта по мостам во время тревог и открытие проезда по Южному мосту для зеленой ветки метро.
Совет обороны города Киева принял обращение к Кабинету министров Украины об обновлении протоколов безопасности и правил жизнедеятельности столицы в нынешних условиях.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Изменят ли комендантский час и движение по мостам во время тревог
Наработанные предложения предполагают снятие ограничений на движение автотранспорта по мостам во время воздушных тревог.
Силам обороны и профильным подразделениям КГГА поручено безотлагательно предоставить оптимальные решения по этому поводу.
В случае утверждения правительством новых правил Киев предлагает обеспечить бесперебойную работу Сырецко-Печерской (зеленой) линии метрополитена, включая перевозку пассажиров поездами через Южный мост между левым и правым берегами.
Наземный коммунальный транспорт уже курсирует во время тревог.
Город инициирует смягчение ограничений комендантского часа для улучшения логистики, в частности, позволив движение транзитного грузового транспорта ночью.
Также это позволит пассажирам доставаться с вокзалов в случае опоздания поездов или другого междугороднего и международного транспорта, прибывающего во время действия комендантского часа.
Кроме того, столица представит правительству новый алгоритм функционирования для бизнеса, учебных и медицинских учреждений, а также коммунальных учреждений, предоставляющих сервисные услуги горожанам.