Украина, США и Европа готовят новую совместную встречу — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и Европа договорились в ближайшее время провести новую совместную встречу после переговоров в Киеве со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Президент отметил, что место встречи еще не определено, но не исключил, что она снова может состояться в Украине.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и Европа готовят новую общую встречу.
Зеленский о подготовке новой трехсторонней встречи
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ближайшее время должна пройти встреча с участием представителей Украины, США и Европы.
– Мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка встретятся. Не знаю, где будет встреча. Может, снова в Украине, — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.
Во время переговоров в Киеве среди ключевых тем был также территориальный вопрос и гарантии безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что самые сложные вопросы должны решаться на уровне лидеров государств.
Украина рассчитывает на зимний пакет поддержки от партнеров. Он должен включать в себя усиление ПВО и помощь энергетическому сектору.
К слову, Зеленский отметил, что визит американской делегации сработал для Киева “как Patriot”. В то же время он подчеркнул, что Украине необходима поддержка в этом вопросе.
Фото: Вероника Бойко