Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и Европа готовят новую общую встречу.

Зеленский о подготовке новой трехсторонней встречи

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ближайшее время должна пройти встреча с участием представителей Украины, США и Европы.

– Мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка встретятся. Не знаю, где будет встреча. Может, снова в Украине, — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Во время переговоров в Киеве среди ключевых тем был также территориальный вопрос и гарантии безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что самые сложные вопросы должны решаться на уровне лидеров государств.

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Украина рассчитывает на зимний пакет поддержки от партнеров. Он должен включать в себя усиление ПВО и помощь энергетическому сектору.

К слову, Зеленский отметил, что визит американской делегации сработал для Киева “как Patriot”. В то же время он подчеркнул, что Украине необходима поддержка в этом вопросе.

Фото: Вероника Бойко

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