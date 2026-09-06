Визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера оказался эффективнее работы систем противовоздушной обороны Patriot.

Это в шутку заметил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину 6 сентября, не смог не отметить уменьшение количества воздушных тревог на фоне приезда делегации из США.

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— Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot, для наших граждан, находящихся в столице. Спасибо, приезжайте чаще, и у нас будет возможность немного пожить, — заметил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что “последние дни просто ужас, что происходит в небе”.

По убеждению президента Украины, глава Кремля предпринимает такие действия перед выборами в Государственную думу России, которые запланированы на 18-20 сентября.

— Путин делает это перед своими выборами. Я в этом абсолютно уверен, поэтому он увеличивает удары, — отметил Владимир Зеленский.

Поэтому, продолжает глава государства, Украина продолжит отвечать на российские удары, пока не прекратятся российский террор и война.

Напомним, что спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, посетив накануне Москву, сегодня, 6 сентября, прибыли в Киев.

Украина передавала России предложение о прекращении огня во время приезда Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Однако там сперва не ответили.

Более того, 5 сентября РФ демонстративно ударила по аэропортам Киев и Борисполь в ответ на обсуждение возможности приземления в одном из них делегации США после переговоров в Кремле.

Потом спикер Кремля Дмитрий Песков таки заявил, будто российский диктатор Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток, начиная с полуночи 6 сентября.

Несмотря на это, ночью 6 сентября в Киеве один раз все же объявляли воздушную тревогу. А в Киевской области из-за обстрела бушевал пожар на объекте инфраструктуры.

К слову, 5 сентября в Киеве пять раз звучали сирены, а 3 и 4 сентября — по семь раз. 2 сентября воздушную тревогу в столице объявляли 11 раз.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 656-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Вероника Бойко

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