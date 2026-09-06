Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та Європа готують нову спільну зустріч.

Зеленський про підготовку нової тристоронньої зустрічі

Як повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, найближчим часом має відбутися зустріч за участю представників України, США та Європи.

– Ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч. Може знову в Україні, – сказав Зеленський на пресконференції у Києві.

Під час переговорів у Києві серед ключових тем — територіальне питання та гарантії безпеки для України. Зеленський наголосив, що найскладніші питання мають вирішуватися безпосередньо на рівні лідерів держав.

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Також Україна розраховує на зимовий пакет підтримки від партнерів. Він має включати посилення ППО та допомогу енергетичному сектору.

До речі, Зеленський зауважив, що візит американської делегації спрацював для Києва “як Patriot”. Водночас він наголосив, що Україні потрібна підтримка у цьому питанні.

Фото: Вероніка Бойко

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