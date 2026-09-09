Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк во главе делегации народных депутатов Украины встретилась с президентом Европарламента Робертой Метсолой.

— Мы использовали эту встречу, чтобы откровенно поговорить с госпожой президентом Европарламента о конкретных и неотложных потребностях Украины, — сообщила вице-спикер.

Елена Кондратюк передала Роберте Метсоле предложения делегации Верховной Рады

Во время встречи Елена Кондратюк передала Роберти Метсоле предложения парламентской делегации, которая посещает Брюссель в рамках Women Empowerment Programme — программы женского политического лидерства от Европейского парламента для украинских депутаток.

В частности:

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1. Гарантировать минимум €100 млрд для поддержки Украины в бюджете ЕС на 2028-2034 годы.

— Европейская комиссия предложила предусмотреть для Украины отдельный резерв в объеме до €100 млрд. Просим поддержать закрепление в окончательном бюджете ЕС в €100 млрд как гарантированного минимального объема финансирования Украины на 2028–2034 годы.

Просим также поддержать выделение достаточных и долгосрочных ресурсов ЕС для усиления противовоздушной обороны Украины, — подчеркнула вицеспикер Елена Кондратюк.

2. Предоставить украинским депутатам статус наблюдателей в Европейском парламенте и открыть Представительство Верховной Рады при Европарламенте.

— Предлагаем рассмотреть возможность предоставления народным депутатам Украины статуса наблюдателей в Европейском парламенте как одного из практических шагов постепенной интеграции Украины в ЕС еще до получения полноправного членства. Также предлагаем открыть представительство Верховной Рады Украины при Европейском парламенте, которое обеспечит постоянное рабочее взаимодействие между двумя парламентами, — отметила вице-спикер.

3. Создать в Европейском парламенте специальный комитет по санкциям.

– Предлагаем создать специальный комитет, который сосредоточится на противодействии обходу санкций против России и унификации их применения в государствах ЕС. Речь идет, с одной стороны, о закрытии лазеек, по которым Россия продолжает получать технологии и ресурсы для войны, а с другой — о согласовании санкционных списков, критериев и практики применения санкций в странах ЕС.

В частности, важно унифицировать санкции в отношении лиц и организаций, причастных к депортации, принудительному перемещению, индоктринации и милитаризации украинских детей, — отметила Елена Кондратюк.

4. Обеспечить стабильное финансирование Специального трибунала относительно преступления агрессии против Украины.

– Просим поддержать отдельное, гарантированное и многолетнее финансирование вклада ЕС в Специальный трибунал, чтобы его работа не зависела от ежегодных добровольных решений, – пояснила вице-спикер.

5. Провести в Европейском парламенте отдельные дебаты относительно украинских детей.

— Просим инициировать дебаты Европейского парламента с последующим принятием соответствующей резолюции о преступлениях индоктринации и милитаризации депортированных, незаконно перемещенных украинских детей и детей, которые проживают на временно оккупированных территориях, опираясь на актуальные международные отчеты и задокументированные доказательства этих преступлений.

Заместитель главы Верховной Рады также выразила искреннюю благодарность президенту Европарламента Роберти Метсоле за постоянную солидарность и поддержку Украины.

— Наши разговоры всегда откровенные и предметные. Поддержка Украины должна перестать являться набором чрезвычайных решений и стать долгосрочной политикой Европейского Союза, — убеждена Елена Кондратюк.

В состав многопартийной делегации Верховной Рады Украины, которая находится с визитом в Европарламенте, также входят народные депутаты Мария Ионова, Алина Загоруйко, Оксана Дмитриева, Юлия Овчинникова, Галина Михайлюк, Татьяна Скрипка, Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Юлия Сирко, Лариса Билозир, Елена Копанчук.

Источник : Верховная Рада

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