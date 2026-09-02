В Верховной Раде началась серия экспертных встреч для народных депутатов, посвященных депортации, принудительному перемещению и другим преступлениям России против украинских детей.

Платформа для адвокации возвращения украинских детей: что известно

Инициаторами платформы стали вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк совместно с инициативой президента Украины Bring Kids Back UA.

Целью проекта является создание постоянной платформы, благодаря которой парламентарии будут получать проверенные данные, юридическую экспертизу, актуальную аналитику и готовые материалы для работы с международными партнерами.

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– Мы хотим превратить каждый международный контакт украинских парламентариев в инструмент возвращения детей. Это касается встреч с парламентами государств-партнеров, работы групп дружбы, выступлений в ПАСЕ, Межпарламентском союзе и других международных площадках, — сообщила Елена Кондратюк.

Вице-спикер напомнила, что за предыдущие годы уже удалось сформировать парламентский трэк этой работы. Резолюцию с осуждением депортации украинских детей приняли, в частности, парламенты США, Канады, Франции, Австрии, Польши, Чехии, Молдовы, стран Балтии, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы. ПАСЕ признала действия России такими, которые имеют признаки геноцида.

В декабре 2025 года Генеральная Ассамблея ООН приняла отдельную резолюцию, которая требует от России немедленного, безопасного и безусловного возвращения депортированных и принудительно перемещенных украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовской-Беловой по подозрению в незаконной депортации и принудительном перемещении украинских детей.

По инициативе Елены Кондратюк Верховная Рада также дополнила Уголовный кодекс Украины специальными положениями относительно военных преступлений против детей.

– Но всего этого, к сожалению, мало, чтобы вернуть всех детей. Нам нужны постоянное международное давление и системная адвокация против преступлений России в отношении украинских детей. Именно поэтому мы хотим вывести сотрудничество народных депутатов и инициативы президента Украины Bring Kids Back UA на новый уровень, — отметила заместитель главы Верховной Рады.

Вице-спикер напомнила, что за предыдущие годы уже удалось сформировать парламентский трек этой работы. Резолюцию с осуждением депортации украинских детей приняли, в частности, парламенты США, Канады, Франции, Австрии, Польши, Чехии, Молдовы, стран Балтии, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы. ПАСЕ признала действия России имеющими признаки геноцида.

В декабре 2025 года Генеральная Ассамблея ООН приняла отдельную резолюцию, которая требует от России немедленного, безопасного и безусловного возвращения депортированных и принудительно перемещенных украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовской-Беловой по подозрению в незаконной депортации и принудительном перемещении украинских детей.

По инициативе Елены Кондратюк Верховная Рада также дополнила Уголовный кодекс Украины специальными положениями по военным преступлениям против детей.

– Но всего этого, к сожалению, мало, чтобы вернуть всех детей. Нам нужны постоянное международное давление и системная адвокация против преступлений России в отношении украинских детей. Именно поэтому мы хотим вывести сотрудничество народных депутатов и инициативы президента Украины Bring Kids Back UA на новый уровень, — отметила заместитель главы Верховной Рады.

Источник : Верховная Рада

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