В Украине продолжается полномасштабная война, из-за которой ежедневно фиксируют большое количество погибших и пропавших людей. Это касается не только военнослужащих, которые исчезают во время боевых действий. Среди тех, с кем потеряна связь, есть также гражданские.

Факты ICTV узнавали, какое количество людей считается пропавшими без вести в Украине, сколько тел остаются неидентифицированными и как проходит их розыск.

Известно ли, сколько пропавших без вести в Украине

Сейчас более 114 тыс. человек в Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Это гражданские и военнослужащие. Точное количество пропавших без вести военных в Украине не называют.

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Эту цифру озвучил временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе во время встречи руководства Нацполиции с представителями Японского агентства международного сотрудничества и Посольства Японии в Украине.

Во время этой встречи Цуцкиридзе также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения украинские полицейские задокументировали около 200 тыс. военных преступлений.

Отдельно он назвал количество тел, которые пока не удалось идентифицировать. Сейчас их около 17 тыс.

О том, сколько людей в Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах, сообщили правоохранительные органы 30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений. По данным правоохранительных органов, более 114 тыс. человек в Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Количество пропавших без вести детей в Украине

Опендабот, ссылаясь на данные Реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, отмечает, что с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 2 252 записи о пропавших детях. Это составляет 91% всех случаев исчезновения детей, внесенных в Реестр.

Больше всего таких записей приходится на 24 февраля 2022 года — 1 292 случая. Более 91% пропавших детей были зарегистрированы на территории Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

По возрасту наибольшую группу составляют дети от 6 до 13 лет — на них приходится более половины всех зарегистрированных случаев.

Как в Украине разыскивают пропавших без вести

Розыск людей, которые исчезли при особых обстоятельствах, предусматривает не только непосредственное установление их местонахождения. Отдельное направление работы — идентификация погибших, личность которых пока неизвестна.

Государство создает комплексную систему, которая охватывает розыск, идентификацию и возвращение людей. Для этого собирают образцы ДНК, ведут профильный Единый реестр и работают с информацией о пропавших.

Отдельно действует официальная информационная платформа Министерства внутренних дел по людям, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Важную роль в поиске играет международное сотрудничество. Украина взаимодействует с ООН, Международным комитетом Красного Креста, Международной комиссией по вопросам пропавших без вести и другими партнерами. Речь идет о розыске людей, установлении их местонахождения и документировании нарушений международного гуманитарного права.

Отдельно правоохранители работают со случаями насильственных исчезновений на временно оккупированных территориях. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине установила, что значительная часть произвольных задержаний гражданских сопровождалась сокрытием информации о том, где находится человек и что с ним произошло.

Таким образом, поиск пропавших без вести во время войны включает несколько направлений: установление местонахождения человека, сбор и проверку информации, работу с образцами ДНК, ведение соответствующего реестра и идентификацию тел погибших.

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