По подсчетам правозащитников, по меньшей мере 9 796 человек стали жертвами насильственных исчезновений в результате войны РФ против Украины, начиная с 2014 года.

Почти 10 тыс. человек стали жертвами насильственных исчезновений во время войны

Как сообщает МИД Украины, реальное количество пострадавших может быть значительно больше, ведь Россия скрывает информацию о пропавших, и далеко не все случаи удается зафиксировать и задокументировать.

— За этими цифрами – конкретные люди. Это тысячи людей, судьба и местонахождение которых остаются неизвестными, и тысячи семей, которые ожидают хоть какой-то информации, — добавляют в ведомстве.

В то же время там отмечают, что насильственное исчезновение происходит, когда представитель государства или лица, действующие с его разрешения, поддержки или молчаливого согласия, лишают человека воли, а затем отказываются признавать факт его задержания или сообщать, что с ним произошло и где оно находится.

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Так человек оказывается вне защиты закона, а его близкие могут месяцами или годами не знать, где он.

– В Международный день жертв насильственных исчезновений мы напоминаем о людях, пострадавших от этого преступления. Люди – не цифры. Каждый случай должен быть расследован. Каждый человек должен быть найден, – добавляют в МИД.

Там подчеркивают, что международное сообщество должно делать все, чтобы привлечь к ответственности РФ за насильственные исчезновения и другие преступления, совершенные в ходе российской агрессии.

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