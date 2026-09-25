В оккупированных Олешках критически ухудшилась гуманитарная ситуация. Люди остались без продуктов и лекарств, последняя успешная попытка поставки еды состоялась 26 мая.

Об этом Украинской правде сообщила глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

Гуманитарная катастрофа в Олешках: что известно

— Несколько дней назад я впервые услышала, что действительно уже есть случаи, когда в отдельных семьях едят собак. Еще неделю назад я такую информацию отрицала, но сейчас человек оттуда мне это подтвердил. Есть на самом деле нечего. Ситуация ухудшается не просто с каждым днем, она ухудшается с каждым часом, — рассказала она.

Татьяна Гасаненко отметила, что жители Олешек фактически не имеют шансов на спасение. По ее словам, люди могут либо умереть от голода, либо погибнуть в результате атаки дрона или артиллерийского обстрела.

Сейчас смотрят

— Третьего нет. И возможность остаться там без продуктов и выжить равна нулю, — добавила она.

По словам главы МВА, ситуация с продовольствием одинаковая для всех жителей города. Нет семей, которые имеют запасы еды, тогда как другие голодают.

Последняя поставка продуктов в Олешки состоялась 26 мая. После этого ни одна попытка доставить еду в город успешной не была.

Россияне не соглашаются на эвакуацию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина была готова рассмотреть несколько сценариев, чтобы спасти жителей оккупированных Олешек на левобережье Херсонщины и прилегающих сел от гуманитарной катастрофы.

В комментарии NV он отметил, что проблема с отсутствием продуктов и лекарств существует не только в Олешках, но еще в пяти населенных пунктах. Речь идет об объединенной территориальной общине, в состав которой входят несколько населенных пунктов.

По данным Офиса омбудсмена, по состоянию на середину лета на этой территории оставались около 6 тыс. гражданских, среди которых примерно 200 украинских детей.

Лубинец добавил, что украинская сторона соглашалась на прекращение боевых действий в этом районе ради однодневной эвакуации.

Еще одним предложенным вариантом была эвакуация исключительно сухопутным коридором, чтобы жители Олешек могли выйти на территорию, которая тоже находится под контролем российских войск.

— И не только я участвовал в этих переговорах, но и рядом со мной были представители и военных, и был определен отдельный человек с нашей стороны и с российской стороны, кто должен отвечать за режим тишины. Я с этим человеком постоянно на связи, и, к сожалению, россияне не пошли на эти договоренности. У нас одна-единственная проблема – это позиция российской стороны, – сказал омбудсмен.

По мнению Лубинца, российские военные используют гражданских жителей Олешек как живой щит от активных боевых действий Сил обороны Украины.

Чиновник отметил, что эта ситуация “в очередной раз” продемонстрировала полную неэффективность международных организаций.

Реакция Совета Европы на критическую ситуацию в Олешках

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти заявил о стремительном ухудшении гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области. Он призвал обеспечить доступ гуманитарной помощи в город и создать условия для безопасной эвакуации гражданских.

В пресс-службе Совета Европы сообщили, что О’Флаэрти обеспокоен стремительным обострением гуманитарного кризиса в Олешках.

По его словам, гражданские жители, среди которых есть дети, оказались в ловушке и не имеют достаточного количества продуктов питания, лекарств и медицинской помощи. Люди также остались без надлежащего водоснабжения и электроснабжения.

В соответствии с международным гуманитарным правом Россия, как государство-оккупант, обязана обеспечить население продовольствием и медикаментами, а также содействовать доставке гуманитарной помощи, – отметил О’Флаэрти.

Комиссар Совета Европы по правам человека призвал к немедленному прекращению огня в районе Олешек, беспрепятственному доступу гуманитарных организаций и обеспечению безопасной эвакуации гражданского населения.

Фото: Дмитрий Лубинец

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.