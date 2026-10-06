В Киеве СБУ при содействии Федерального бюро расследований США разоблачила и задержала основателя Telegram-канала, который призывал к терактам против правоохранителей и гражданских в Украине и странах-партнерах, а также распространял видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Задержание основателя Telegram-канала, призвавшего к терактам

По данным следствия, в 2025-2026 годах подозреваемый создал Telegram-канал, где агитировал пользователей взрывать украинских и иностранных правоохранителей, а также гражданских граждан с помощью самодельных взрывных устройств.

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Кроме призывов к терактам, злоумышленник предлагал своей аудитории подробные учебные материалы. В собственном доме он обустроил настоящую “исследовательскую лабораторию”, где наглядно синтезировал химические вещества для снаряжения бомб.

Также фигурант рассказывал подписчикам об особенностях сборки взрывных систем, использовании электродетонаторов и дополнительных элементов для усиления поражающего действия.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. Во время обысков в квартире правоохранители обнаружили масштабный арсенал и лабораторное оборудование:

около 10 кг взрывчатки и шесть взрывных устройств;

противопехотные мины, взрывное оборудование и электродетонаторы заводского и кустарного производства;

200 патронов;

химические взрывчатые и ядовитые вещества, принадлежности для их синтеза;

компьютерная техника с подтверждениями создания и администрирования ресурса.

Сейчас этот Telegram-канал полностью заблокирован, рассказали в СБУ и Офисе генпрокурора.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 258-2 (Публичные призывы к совершению террористического акта);

ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления и возможных сообщников фигуранта.

Фото : СБУ

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