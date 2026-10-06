СБУ задержала в Киеве администратора Telegram-канала, призвавшего к терактам
В Киеве СБУ при содействии Федерального бюро расследований США разоблачила и задержала основателя Telegram-канала, который призывал к терактам против правоохранителей и гражданских в Украине и странах-партнерах, а также распространял видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
Задержание основателя Telegram-канала, призвавшего к терактам
По данным следствия, в 2025-2026 годах подозреваемый создал Telegram-канал, где агитировал пользователей взрывать украинских и иностранных правоохранителей, а также гражданских граждан с помощью самодельных взрывных устройств.
Кроме призывов к терактам, злоумышленник предлагал своей аудитории подробные учебные материалы. В собственном доме он обустроил настоящую “исследовательскую лабораторию”, где наглядно синтезировал химические вещества для снаряжения бомб.
Также фигурант рассказывал подписчикам об особенностях сборки взрывных систем, использовании электродетонаторов и дополнительных элементов для усиления поражающего действия.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. Во время обысков в квартире правоохранители обнаружили масштабный арсенал и лабораторное оборудование:
- около 10 кг взрывчатки и шесть взрывных устройств;
- противопехотные мины, взрывное оборудование и электродетонаторы заводского и кустарного производства;
- 200 патронов;
- химические взрывчатые и ядовитые вещества, принадлежности для их синтеза;
- компьютерная техника с подтверждениями создания и администрирования ресурса.
Сейчас этот Telegram-канал полностью заблокирован, рассказали в СБУ и Офисе генпрокурора.
Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 258-2 (Публичные призывы к совершению террористического акта);
- ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления и возможных сообщников фигуранта.