У Києві СБУ за сприяння Федерального бюро розслідувань США викрила та затримала засновника Telegram-каналу, який закликав до терактів проти правоохоронців і цивільних в Україні та країнах-партнерах, а також поширював відеоінструкції з виготовлення вибухових пристроїв.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Затримання засновника Telegram-каналу, який закликав до терактів

За даними слідства, у 2025–2026 роках підозрюваний створив Telegram-канал, де агітував користувачів підривати українських та іноземних правоохоронців, а також цивільних громадян за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

Зараз дивляться

Окрім закликів до терактів, зловмисник пропонував своїй аудиторії докладні навчальні матеріали. У власній помешканні він облаштував справжню “дослідницьку лабораторію”, де наочно синтезував хімічні речовини для спорядження бомб.

Також фігурант розповідав підписникам про особливості складання вибухових систем, використання електродетонаторів і додаткових елементів для підсилення уражальної дії.

Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем його проживання. Під час обшуків у квартирі правоохоронці виявили масштабний арсенал і лабораторне обладнання:

близько 10 кг вибухівки та шість вибухових пристроїв;

протипіхотні міни, підривне обладнання та електродетонатори заводського та кустарного виробництва;

200 патронів;

хімічні вибухові та отруйні речовини, приладдя для їхнього синтезу;

комп’ютерну техніку із доказами створення та адміністрування ресурсу.

Наразі цей Telegram-канал повністю заблоковано, розповіли в СБУ та Офісі генпрокурора.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 258-2 (Публічні заклики до вчинення терористичного акту);

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливих спільників фігуранта.

Фото : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.