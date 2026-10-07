Качество воздуха ухудшилось в шести городах Киевщины: где зафиксировано загрязнение
- В шести населенных пунктах Киевской области зафиксировано временное ухудшение качества воздуха из-за повышенного уровня мелкодисперсной пыли.
- Специалисты советуют жителям закрывать окна, ограничить пребывание на улице и включить воздухоочистители до нормализации ситуации.
В нескольких населенных пунктах Киевской области зафиксировано временное ухудшение состояния атмосферного воздуха. Главной причиной ухудшения показателей стала мелкодисперсная пыль, которая может вызвать дискомфорт и вредить здоровью чувствительных групп населения.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Где зафиксировано ухудшение качества воздуха в Киевской области
По данным мониторинга, временное ухудшение качества воздуха наблюдается в шести населенных пунктах Киевской области:
- Иванков;
- Вишневое;
- Боярка;
- Васильков;
- Обухов;
- Бровары.
Основным фактором, ухудшающим состояние воздуха на Киевщине сегодня, является именно мелкодисперсная пыль. Специалисты предостерегают, что при длительном воздействии она может вызвать дискомфорт при дыхании.
Больше всего к этому чувствительны дети, пожилые люди, а также люди со склонностью к раздражениям дыхательных путей.
Качество воздуха в Киевской области: как уберечься
Пока индекс загрязнения воздуха в Киевской области остается повышенным, специалисты рекомендуют соблюдать такие правила, чтобы минимизировать влияние на организм:
- держать окна закрытыми;
- ограничить пребывание и длительные прогулки по улице;
- пить достаточное количество воды;
- включить домашний воздухоочиститель на максимальный режим при наличии.
Состояние воздуха в других районах Киевской области
В Киевской областной военной администрации подчеркивают, что в других населенных пунктах региона превышения допустимых показателей содержания химических или биологических веществ в воздухе не обнаружено.
Кроме того, уровень гамма-излучения на всей территории Киевской области остается в норме и полностью соответствует естественному фону.