В нескольких населенных пунктах Киевской области зафиксировано временное ухудшение состояния атмосферного воздуха. Главной причиной ухудшения показателей стала мелкодисперсная пыль, которая может вызвать дискомфорт и вредить здоровью чувствительных групп населения.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Где зафиксировано ухудшение качества воздуха в Киевской области

По данным мониторинга, временное ухудшение качества воздуха наблюдается в шести населенных пунктах Киевской области:

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Иванков;

Вишневое;

Боярка;

Васильков;

Обухов;

Бровары.

Основным фактором, ухудшающим состояние воздуха на Киевщине сегодня, является именно мелкодисперсная пыль. Специалисты предостерегают, что при длительном воздействии она может вызвать дискомфорт при дыхании.

Больше всего к этому чувствительны дети, пожилые люди, а также люди со склонностью к раздражениям дыхательных путей.

Качество воздуха в Киевской области: как уберечься

Пока индекс загрязнения воздуха в Киевской области остается повышенным, специалисты рекомендуют соблюдать такие правила, чтобы минимизировать влияние на организм:

держать окна закрытыми;

ограничить пребывание и длительные прогулки по улице;

пить достаточное количество воды;

включить домашний воздухоочиститель на максимальный режим при наличии.

Состояние воздуха в других районах Киевской области

В Киевской областной военной администрации подчеркивают, что в других населенных пунктах региона превышения допустимых показателей содержания химических или биологических веществ в воздухе не обнаружено.

Кроме того, уровень гамма-излучения на всей территории Киевской области остается в норме и полностью соответствует естественному фону.

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