РФ атаковала Киевщину дронами и баллистикой: в Обуховском районе повреждены склады
- В ночь на 7 октября Киевская область подверглась комбинированной атаке дронов и баллистических ракет.
- В Обуховском районе повреждены три производственно-складских помещения и грузовой транспорт, однако обошлось без пострадавших.
В ночь на 7 октября российские войска совершили комбинированную атаку на Киевскую область с применением ударных беспилотников и баллистических ракет. В результате удара разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Обуховском районе.
Об этом сообщает руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
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По словам главы ОВА, враг не прекращает регулярные атаки на регион. Главным эпицентром последствий ночных обстрелов стал Обуховский район.
В результате атаки повреждены три производственно-складских помещения. На месте попаданий возникли пожары, которые на утро уже удалось локализовать. Также поврежден грузовой автомобиль и прицеп.
К счастью, в результате вражеской атаки никто из гражданских жителей Киевской области не пострадал. Все оперативные и экстренные службы продолжают работать на местах для окончательной ликвидации последствий очередного удара РФ.
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