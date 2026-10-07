В ночь на 7 октября российские войска совершили комбинированную атаку на Киевскую область с применением ударных беспилотников и баллистических ракет. В результате удара разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Обуховском районе.

Об этом сообщает руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киевскую область 7 октября: какие последствия

По словам главы ОВА, враг не прекращает регулярные атаки на регион. Главным эпицентром последствий ночных обстрелов стал Обуховский район.

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В результате атаки повреждены три производственно-складских помещения. На месте попаданий возникли пожары, которые на утро уже удалось локализовать. Также поврежден грузовой автомобиль и прицеп.

К счастью, в результате вражеской атаки никто из гражданских жителей Киевской области не пострадал. Все оперативные и экстренные службы продолжают работать на местах для окончательной ликвидации последствий очередного удара РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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