У кількох населених пунктах Київської області зафіксовано тимчасове погіршення стану атмосферного повітря. Головною причиною погіршення показників став дрібнодисперсний пил, який може спричиняти дискомфорт та шкодити здоров’ю чутливих груп населення.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Де зафіксовано погіршення якості повітря на Київщині

За даними моніторингу, тимчасове погіршення якості повітря спостерігається у шести населених пунктах Київської області:

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Іванків;

Вишневе;

Боярка;

Васильків;

Обухів;

Бровари.

Основним чинником, що погіршує стан повітря на Київщині сьогодні, є саме дрібнодисперсний пил. Фахівці застерігають, що за тривалого впливу він може викликати дискомфорт під час дихання.

Найбільше до цього чутливі діти, люди похилого віку, а також особи зі схильністю до подразнень дихальних шляхів.

Якість повітря на Київщині: як уберегтися

Поки індекс забруднення повітря на Київщині залишається підвищеним, фахівці рекомендують дотримуватися таких правил, щоб мінімізувати вплив на організм:

тримати вікна зачиненими;

обмежити перебування та тривалі прогулянки на вулиці;

пити достатню кількість води;

увімкнути домашній очищувач повітря на максимальний режим за наявності.

Стан повітря в інших районах Київщини

У Київській обласній військовій адміністрації наголошують, що в інших населених пунктах регіону перевищень допустимих показників вмісту хімічних чи біологічних речовин у повітрі не виявлено.

Крім цього, рівень гамма-випромінювання на всій території Київської області залишається в нормі та повністю відповідає природному фону.

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