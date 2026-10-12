Во вторник, 13 октября, изменится расписание международных поездов через пункт пропуска Чоп (Страж).

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отменены поезда через ПП Чоп 13 октября: что известно

Из-за ремонтных работ на железнодорожной станции Чоп временно приостановят пассажирское сообщение по железной дороге через украинско-словацкую границу.

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13 октября отменяют курсирование всех поездов, следующих в Словакию и Чехию, а также в обратном направлении через пункт пропуска Чоп (Страж).

В ГПСУ советуют пассажирам, которые планируют международные поездки на поезде в эти дни, заранее проверить актуальное расписание и наличие нужного рейса.

Первоначально сообщалось, что 12 октября также не будет курсировать поезд сообщением Братислава – Чоп. Однако впоследствии в ГПСУ уточнили, что сегодня рейсы не будут отменены, поезда будут следовать по графику.