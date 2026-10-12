У вівторок, 13 жовтня, зміниться рух міжнародних поїздів через пункт пропуску Чоп (Страж).

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Скасовано поїзди через ПП Чоп 13 жовтня: що відомо

У зв’язку з ремонтними роботами на залізничній станції Чоп тимчасово призупинять пасажирське сполучення залізничним транспортом через українсько-словацький кордон.

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13 жовтня скасовують курсування всіх поїздів, які прямують до Словаччини та Чехії, а також у зворотному напрямку через пункт пропуску Чоп (Страж).

У ДПСУ радять пасажирам, які планують міжнародні залізничні поїздки цими днями, заздалегідь перевірити актуальний розклад і наявність потрібного рейсу.

Спочатку повідомлялося, що 12 жовтня також не курсуватиме потяг сполученням Братислава – Чоп. Однак згодом у ДПСУ уточнили, що сьогодні рейси не скасовуватимуть, поїзди прямуватимуть за графіком.

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