В четверг, 8 октября, на станции Подзамче во Львове дизель-поезд сообщением Львов — Сокаль столкнулся с электровозом.

Об этом сообщила Укрзалізниця.

Столкновение дизель-поезда и электровоза во Львове: что известно

— Травму ноги получил машинист дизель-поезда, также медицинская помощь оказывается четырем пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали, — говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области поезд столкнулся с маршрутным автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Квасилов погибли четыре человека. Пострадавшие получили медицинскую помощь.

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К слову, на железнодорожном переезде во Львовской области произошла смертельная авария в результате выезда водителя автокрана на пути.

Авария произошла в селе Гирное Стрыйского района. Помощник машиниста и водитель грузовика получили травмы, их госпитализировали. Среди пассажиров поезда и членов бригады обращений за медицинской помощью не зафиксировано.

Позже стало известно, что машинист автокрана умер по дороге в больницу.

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