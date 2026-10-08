На Львовщине дизель-поезд столкнулся с электровозом
В четверг, 8 октября, на станции Подзамче во Львове дизель-поезд сообщением Львов — Сокаль столкнулся с электровозом.
Об этом сообщила Укрзалізниця.
Столкновение дизель-поезда и электровоза во Львове: что известно
— Травму ноги получил машинист дизель-поезда, также медицинская помощь оказывается четырем пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали, — говорится в сообщении.
Напомним, в Ровенской области поезд столкнулся с маршрутным автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Квасилов погибли четыре человека. Пострадавшие получили медицинскую помощь.
К слову, на железнодорожном переезде во Львовской области произошла смертельная авария в результате выезда водителя автокрана на пути.
Авария произошла в селе Гирное Стрыйского района. Помощник машиниста и водитель грузовика получили травмы, их госпитализировали. Среди пассажиров поезда и членов бригады обращений за медицинской помощью не зафиксировано.
Позже стало известно, что машинист автокрана умер по дороге в больницу.