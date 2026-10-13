В Украине запустили Карту энергонезависимости: как проверить наличие тепла и воды
- В Украине запустили интерактивную карту энергонезависимости.
- Сервис помогает оценить готовность жилых домов к отопительному сезону и отключениям электричества.
- Проект планируется распространить на другие крупные города Украины.
В Украине запустили интерактивную Карту энергонезависимости. Теперь украинцы смогут проверить, насколько жилые дома готовы к отопительному сезону и аварийным отключениям электроэнергии.
Об этом сообщает общественная организация ЛУН Мисто.
Сервис доступен по ссылке.
В настоящее время на карте отображается информация о Киеве, Гостомеле, Ирпене, Буче, Горенке, Новых Петровцах, Вышгороде, Броварах и ближайших окрестностях Киева.
Что показывает Карта энергонезависимости
Интерактивный сервис помогает людям оценить энергетическую устойчивость конкретного дома. В частности, на карте можно посмотреть, есть ли у него альтернативные источники питания — генераторы, инверторы или солнечные панели.
Также сервис содержит информацию о доступности основных услуг во время отключений электроэнергии: отопления, водоснабжения, работы лифтов и интернета.
Карта — это совместный проект Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины и общественной организации ЛУН Мисто при экспертной поддержке Национальной платформы ОСМД и ОО Экодия.
По словам заместителя министра по вопросам цифровизации Игоря Ревы, с помощью сервиса можно оценить текущее состояние энергетической готовности дома и найти возможности для его модернизации.
Какие программы энергомодернизации доступны
Карта интегрирована с правительственным порталом еОпора. Благодаря этому пользователи могут посмотреть, какие государственные и региональные программы поддержки доступны для конкретного дома.
Речь идет, в частности, о программе СветлоДИМ, грантах и кредитах для энергомодернизации жилья.
В то же время разработчики уделяют особое внимание безопасности данных. На карте отображается только общая информация о наличии резервного питания — без технических подробностей.
Представители ОСМД и жилищно-коммунальных организаций могут подавать через специальную форму обновленную информацию о доме.
По словам руководителя направления социальной ответственности ЛУН Анны Денисенко, партнеры планируют расширять функционал платформы, привлекать управляющих и ОСМД к проверке и обновлению данных, а также распространить карту на другие крупные города Украины.