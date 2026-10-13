В Украине запустили интерактивную Карту энергонезависимости. Теперь украинцы смогут проверить, насколько жилые дома готовы к отопительному сезону и аварийным отключениям электроэнергии.

Об этом сообщает общественная организация ЛУН Мисто.

Сервис доступен по ссылке.

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В настоящее время на карте отображается информация о Киеве, Гостомеле, Ирпене, Буче, Горенке, Новых Петровцах, Вышгороде, Броварах и ближайших окрестностях Киева.

Что показывает Карта энергонезависимости

Интерактивный сервис помогает людям оценить энергетическую устойчивость конкретного дома. В частности, на карте можно посмотреть, есть ли у него альтернативные источники питания — генераторы, инверторы или солнечные панели.

Также сервис содержит информацию о доступности основных услуг во время отключений электроэнергии: отопления, водоснабжения, работы лифтов и интернета.

Карта — это совместный проект Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины и общественной организации ЛУН Мисто при экспертной поддержке Национальной платформы ОСМД и ОО Экодия.

По словам заместителя министра по вопросам цифровизации Игоря Ревы, с помощью сервиса можно оценить текущее состояние энергетической готовности дома и найти возможности для его модернизации.

Какие программы энергомодернизации доступны

Карта интегрирована с правительственным порталом еОпора. Благодаря этому пользователи могут посмотреть, какие государственные и региональные программы поддержки доступны для конкретного дома.

Речь идет, в частности, о программе СветлоДИМ, грантах и кредитах для энергомодернизации жилья.

В то же время разработчики уделяют особое внимание безопасности данных. На карте отображается только общая информация о наличии резервного питания — без технических подробностей.

Представители ОСМД и жилищно-коммунальных организаций могут подавать через специальную форму обновленную информацию о доме.

По словам руководителя направления социальной ответственности ЛУН Анны Денисенко, партнеры планируют расширять функционал платформы, привлекать управляющих и ОСМД к проверке и обновлению данных, а также распространить карту на другие крупные города Украины.

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