Субсидия на дрова 2026: кто может получить и какие документы нужны
Когда начинается отопительный сезон, для домохозяйств, которые используют дрова, уголь или другое твердое топливо, встает вопрос расходов на обогрев жилья. Для таких семей государство предусмотрело жилищную субсидию и льготу на приобретение топлива.
Отдельно в сезоне 2026/27 годов для жителей определенных территориальных общин, проживающих на территориях боевых действий или там, где они велись, действует дополнительная денежная помощь в рамках программы Зимняя поддержка. Ее размер составляет 19 400 грн на одно домохозяйство.
Факты ICTV рассказывают, что такое субсидия на твердое топливо, кто может получить деньги на дрова в 2026 году и как оформить такую помощь.
Субсидия на твердое топливо: что это и каков ее размер
В ПФУ напомнили, что жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива предназначена для людей, которые отапливают жилье твердым топливом.
Речь идет о домохозяйствах, которые не имеют централизованного отопления и не используют для обогрева природный газ или электроэнергию.
Такую субсидию назначают один раз в год на один отопительный сезон. Для ее оформления гражданин должен лично обратиться с заявлением и декларацией о доходах и расходах.
Важно различать субсидию и единовременную помощь в рамках Зимней поддержки. Сумма 19 400 грн касается именно дополнительной денежной помощи на отопительный сезон для определенных категорий населения, а не является фиксированным размером жилищной субсидии на твердое топливо.
Субсидия и льгота на приобретение топлива могут предоставляться одновременно с жилищной субсидией на коммунальные услуги. Например, помощь может касаться расходов на электроэнергию, газ для приготовления пищи, водоснабжение и вывоз бытовых отходов.
Льгота на твердое топливо
Кроме субсидии, законодательство предусматривает льготу на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Ее предоставляют один раз в год на один отопительный сезон по личному обращению льготника. При этом данные человека должны быть внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы.
Для оформления необходимы заявление установленного образца и справка о наличии в жилом помещении печного отопления.
Размер субсидии или льготы на твердое топливо определяют с учетом совокупного дохода семьи. Исключение составляют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших или умерших ветеранов войны и члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины.
Кто может получить деньги на дрова в 2026 году
В ПФУ рассказали, что отдельно в 2026 году действует программа Зимняя поддержка. Она предусматривает 19 400 грн на одно домохозяйство для уязвимых категорий населения, проживающих в определенных территориальных общинах Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей.
Временно оккупированные территории в программу не входят.
Право на помощь имеют, в частности, люди, которые на момент обращения получают:
- пенсию по инвалидности;
- надбавку на уход в предусмотренных законодательством случаях;
- жилищную субсидию, в частности субсидию на твердое топливо;
- помощь одиноким матерям, при рождении ребенка или на детей в многодетных семьях;
- государственную социальную помощь людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, а также помощь на уход;
- помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;
- государственную социальную помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в детских домах семейного типа или приемных семьях;
- помощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.
Получать одну из перечисленных выплат для оформления помощи не обязательно во всех случаях. Если человек является лицом с инвалидностью, членом многодетной семьи или одиноким нетрудоспособным лицом пенсионного возраста, он также может претендовать на выплату при условии документального подтверждения соответствующего статуса.
Как получить деньги на дрова в 2026 году
Единовременную помощь Зимняя поддержка предоставляют на основании заявления.
Если выплата осуществляется за счет специального фонда государственного бюджета, обратиться можно в:
- сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- центр предоставления административных услуг;
- уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей территориальной общины.
Если помощь финансируется международными гуманитарными организациями, заявление необходимо подать в сельский, поселковый или городской совет.
Заявления принимают до 30 октября 2026 года. При обращении человек также дает согласие на передачу и обработку персональных данных.
Выплату за счет специального фонда государственного бюджета осуществляет Пенсионный фонд Украины. Деньги могут перечислить на банковский счет по IBAN, указанному в заявлении, или выплатить наличными через почтовое отделение.
Помощь, которую финансируют международные гуманитарные организации, выплачивают через соответствующие международные и национальные организации. Средства могут поступить на указанный в заявлении банковский счет или через международную платежную систему Western Union.
Таким образом, в 2026 году люди, которые отапливают жилье твердым топливом, могут оформить жилищную субсидию или льготу на его приобретение. Для отдельных уязвимых категорий жителей определенных территориальных общин дополнительно предусмотрена Зимняя поддержка в размере 19 400 грн на домохозяйство.