Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что планируемые изменения в систему бронирования военнообязанных не будут предусматривать радикальных нововведений для критически важных предприятий оборонной промышленности и энергетики.

Смена системы бронирования: что заявил премьер

В ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 16 октября Сергей Корецкий сообщил, что соответствующее постановление находится на стадии доработки. После завершения всех процедур документ будет принят и обнародован.

По словам премьера, обеспокоенность относительно новых правил бронирования преждевременная, так как окончательные решения еще не приняты.

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В то же время он подчеркнул, что система мобилизации и бронирования нуждается в усовершенствовании с учетом потребностей Генерального штаба в пополнении войска.

— Не за что переживать критическим предприятиям, которые действительно критичны и для оборонного комплекса, и для энергетического комплекса. Могу сказать с уверенностью, что для этих людей, для этих производств никаких радикальных изменений не произойдет, — заверил Корецкий.

Корецкий о причинах изменений системы бронирования

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что система 100% бронирования работников критических предприятий создает возможности для масштабных злоупотреблений. Поэтому правительство рассматривает варианты ее пересмотра.

По словам премьера, предприятия могут неограниченно увеличивать штат и бронировать работников независимо от того, выполняют ли они критически важные задачи. Ежемесячно количество таких бронирований растет на десятки тысяч.

Корецкий привел пример подрядчика энергетической компании, где из 100 работников только 20 непосредственно привлечены к соответствующим работам, однако бронирование есть у всех.

Премьер подчеркнул, что при определении критичности предприятий нужно учитывать, прежде всего, их роль в обороноспособности и жизнеобеспечении государства.

— Нужно разделить критичность и экономический блок. Потому что заработная плата и отсутствие уплаты налогов, задолженности по налогам – это не всегда означает, что предприятие критическое. Критическое – это обороноспособность и жизнеобеспечение государства, – добавил он.

Напомним, что 13 октября Кабинет министров принял постановление, предусматривающее изменения в механизме бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения. Однако по состоянию на 16 октября документ еще не был опубликован.

На фоне этого народные депутаты всех парламентских фракций обратились к премьеру с призывом отказаться от создания Координационного центра по организации бронирования.

В частности, нардеп Александр Федиенко предупредил, что появление нового органа может привести к задержкам бронирования работников оборонных, энергетических предприятий и объектов критической инфраструктуры.

По его словам, это создает риск для своевременного выполнения государственных контрактов.

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