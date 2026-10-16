Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що заплановані зміни до системи бронювання військовозобов’язаних не передбачатимуть радикальних нововведень для критично важливих підприємств оборонної промисловості та енергетики.

Зміна системи бронювання: що заявив прем’єр

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді 16 жовтня Сергій Корецький повідомив, що відповідна постанова наразі перебуває на стадії доопрацювання. Після завершення всіх процедур документ ухвалять та оприлюднять.

За словами прем’єра, занепокоєння щодо нових правил бронювання є передчасним, адже остаточні рішення ще не ухвалені.

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Водночас він наголосив, що система мобілізації та бронювання потребує вдосконалення з огляду на потреби Генерального штабу в поповненні війська.

— Немає за що переживати критичним підприємствам, які дійсно є критичними і для оборонного комплексу, і для енергетичного комплексу. Можу сказати з впевненістю, що для цих людей, для цих виробництв ніяких радикальних змін не буде, — запевнив Корецький.

Нагадаємо, що 13 жовтня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає зміни до механізму бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану. Однак станом на 16 жовтня документ ще не опублікували.

На тлі цього народні депутати з усіх парламентських фракцій звернулися до прем’єра із закликом відмовитися від створення Координаційного центру з організації бронювання.

Зокрема, нардеп Олександр Федієнко попередив, що поява нового органу може призвести до затримок у бронюванні працівників оборонних, енергетичних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури.

За його словами, це створює ризики для своєчасного виконання державних контрактів.

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