В Украине продолжается общая мобилизация, однако законодательство предусматривает категории военнообязанных, которые могут получить отсрочку от призыва. В частности, речь идет о работниках, которых предприятия бронируют от мобилизации.

Недавно правила бронирования изменились. В частности, были пересмотрены требования к критичности предприятий, из-за чего работодателям пришлось учитывать новые условия для сохранения этого статуса и бронирования работников.

Факты ICTV узнавали, сколько забронированных мужчин в Украине и как изменения в правилах повлияли на их количество.

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Сколько украинцев имеют бронь от мобилизации

О том, сколько мужчин имеют бронь от мобилизации и каковы последствия пересмотра критериев, рассказал министр экономики Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine.

По словам Александра Кравченко, общее количество военнообязанных с действующим бронированием составляет около 1,4 млн человек.

Речь идет о работниках предприятий и учреждений, которые имеют право бронировать военнообязанных для обеспечения работы критически важных для экономики и государства сфер.

При этом система бронирования не является постоянной, поскольку количество работников с отсрочкой меняется после проверки предприятий, утраты ими статуса критичности, мобилизации отдельных работников или нового оформления бронирования.

Почему часть предприятий потеряла статус критических

Одним из ключевых результатов пересмотра правил стала проверка предприятий, которые ранее имели статус критически важных.

После пересмотра критичности летом около 15% компаний не подтвердили свой статус. Это означает, что работодатели, которые не соответствуют установленным требованиям, больше не могут пользоваться соответствующими возможностями для бронирования работников.

Такой подход связан с ужесточением критериев, по которым предприятие может получить или сохранить статус критически важного.

В каких сферах больше всего забронированных работников

Больше всего военнообязанных с бронированием работают в сферах, от которых непосредственно зависит функционирование экономики и критической инфраструктуры.

По данным, приведенным министром, распределение забронированных работников выглядит следующим образом:

перерабатывающая промышленность — около 20%;

транспорт и логистика — 12%;

торговля — 10%;

энергетика — 9%;

сельское хозяйство — 8%.

По словам Александра Кравченко, на такое распределение влияет не только специфика конкретной отрасли. Значение имеют количество экономически активных предприятий, их расположение, близость к районам боевых действий и структура работников по полу.

Как зарплатный критерий повлиял на бронирование

Как отметил министр, за два года средняя зарплата на критически важных предприятиях выросла с 14 200 грн до 26 000 грн.

Повышение официальных зарплат, по данным Минэкономики, также увеличило поступления в бюджет. Общий дополнительный эффект оценивают более чем в 157 млрд грн, в том числе благодаря росту отчислений в Пенсионный фонд.

Во время волн разбронирования доля работников, которые после потери брони были мобилизованы, по данным министерства, оставалась низкой.

Что изменилось в правилах бронирования

В июле 2026 года Минэкономики повысило требование к средней зарплате на предприятии для возможности бронирования работников. Показатель вырос с 21 618 грн до 25 941 грн.

Также были изменены отдельные правила согласования отсрочек для работников, которые работают по совместительству.

Поэтому после пересмотра критериев критичности предприятиям необходимо было подтвердить соответствие новым требованиям. Это непосредственно повлияло на количество работодателей, которые могут пользоваться бронированием, и соответственно на количество военнообязанных с действующей отсрочкой.

О том, как работает бронирование после принятия новых критериев, какие требования предъявляются к предприятиям и какие нюансы стоит учитывать работникам, Факты ICTV рассказывали отдельно.

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